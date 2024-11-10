Медведев поплыл на итоговом: кривляния, штраф на очко, гора двойных

Даниил Медведев стартовал на итоговом турнире – и проиграл Тэйлору Фрицу со счетом 4:6, 3:6. До начала матча казалось, что это ключевая встреча в борьбе за выход из группы – потому что одно место точно должен занять Янник Синнер, а на второе больше всех претендуют как раз Медведев и Фриц.

Старт для Даниила получился обескураживающим.

***

Главной проблемой Медведева в этом матче стала вторая подача.

Как от него ушел первый сет? Он в целом хорошо играл, хлестко атаковал, бегал к сетке – в общем показывал агрессивный теннис, подходящий для залов.

При счете 4:5 он провел два хороших очка, вел 30:15. А потом выдал три двойных ошибки подряд – которые стоили ему партии.

Во втором сете была похожая ситуация. Медведев начал активно давить на подачу Фрица – оттянулся подальше за заднюю линию, заработал брейк-пойнты в двух геймах подряд. Американец все отыграл, но казалось, что Даниила готов поджимать и переламывать.

А дальше он нарвался на несколько глубоких приемов и везение Фрица на брейк-пойнте – американец догнал сложный мяч, пробил свечу ободом, но попал в корт. И это просто сломало Медведева психологически.

***

Психика Медведева объяснимо начала трещать еще после первого сета. Сделав три двойные, чтобы проиграть сет, он сломал ракетку и получил предупреждение.

Проиграв подачу во втором сете, Даниил сначала кинул ракетку ввысь – но не сломал. Так что мог бы отделаться строгим взглядом от судьи. Но потом он ее поднял и вдарил по стоящему на корте микрофону.

Конечно, последовало предупреждение – а поскольку оно было вторым, Даниил получил штраф на очко и начал следующий гейм с 0:15.

И тут он выдал настоящую клоунаду. Он притворялся, что ракетка выскальзывает у него из рук, а при счете 0:40 вот так стоял на приеме.

Казалось, что Даниил находится на грани дисквалификации. Да и сам он, уступая 2:5, говорил судье: «Я сейчас снимусь. Я снимусь». Трибуны в этот момент, естественно, гудели.

Но в итоге доиграл – хотя шансов отыграться уже не было.

***

Во втором матче Даниил сыграет с проигравшим во встрече Янника Синнера и Алекса де Минаура.

Фото: Gettyimages.ru /Valerio Pennicino