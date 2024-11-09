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Гран-при России. «Красноярье». Мишина и Галлямов, Мухортова и Евгеньев, Блинникова и Карпов покажут произвольные программы

Мишина и Галлямов представят произвольную программу на Гран-при России.

Гран-при России по фигурному катанию-2024/25

3-й этап

«Красноярье»

Красноярск

Пары

Начало – 16:00 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.

Первая разминка

1. Виктория Васильева – Роман Запорожец

2. Дарья Андреева – Александр Акимов 

3. Ясмина Кадырова – Илья Миронов

Вторая разминка

4. Алиса Блинникова – Алексей Карпов 

5. Анастасия Мухортова — Дмитрий Евгеньев

6. Анастасия Мишина – Александр Галлямов

Положение после короткой программы

1. Анастасия МишинаАлександр Галлямов – 78,69

2. Анастасия Мухортова — Дмитрий Евгеньев – 73,88

3. Алиса Блинникова – Алексей Карпов – 63,77

4. Ясмина Кадырова – Илья Миронов – 62,69

5. Дарья Андреева – Александр Акимов – 59,01

6. Виктория Васильева – Роман Запорожец – 55,39

Расписание третьего этапа Гран-при России в Красноярске: там выступят Акатьева, Горбачева, Муравьева, Алиев, Гуменник, Мишина и Галлямов, Худайбердиева и Базин

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
logoсборная России
результаты
пары
logoАнастасия Мишина
logoАлександр Галлямов
Виктория Васильева
Роман Запорожец
Александр Акимов
Илья Миронов
logoЯсмина Кадырова
logoАнастасия Мухортова
logoДмитрий Евгеньев
logoСерия Гран-при России
Алексей Карпов
Дарья Андреева
Алиса Блинникова
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