Гран-при России. «Красноярье». Мишина и Галлямов, Мухортова и Евгеньев, Блинникова и Карпов покажут произвольные программы
Гран-при России по фигурному катанию-2024/25
3-й этап
«Красноярье»
Красноярск
Пары
Начало – 16:00 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.
Первая разминка
1. Виктория Васильева – Роман Запорожец
2. Дарья Андреева – Александр Акимов
3. Ясмина Кадырова – Илья Миронов
Вторая разминка
4. Алиса Блинникова – Алексей Карпов
5. Анастасия Мухортова — Дмитрий Евгеньев
6. Анастасия Мишина – Александр Галлямов
Положение после короткой программы
1. Анастасия Мишина – Александр Галлямов – 78,69
2. Анастасия Мухортова — Дмитрий Евгеньев – 73,88
3. Алиса Блинникова – Алексей Карпов – 63,77
4. Ясмина Кадырова – Илья Миронов – 62,69
5. Дарья Андреева – Александр Акимов – 59,01
6. Виктория Васильева – Роман Запорожец – 55,39
Расписание третьего этапа Гран-при России в Красноярске: там выступят Акатьева, Горбачева, Муравьева, Алиев, Гуменник, Мишина и Галлямов, Худайбердиева и Базин
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