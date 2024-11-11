ВАР что, перепутал ноги? Левандовскому будто пририсовали чужую бутсу, отменили гол – и «Барса» проиграла

Зависимость от Ямаля пугает.

Очередной скандал в Испании: никто не понимает, почему отменен первый гол «Барселоны» в матче с «Сосьедадом». Уже пишут, что ВАР посчитал бутсу защитника Найефа Агерда за принадлежащую Роберту Левандовскому!

Офсайд Левандовского: похоже, ногу защитника приняли за его. Судей защищают

«Сосьедад» тяжело начал сезон. Арсен Захарян лечится и не играет, а тренер Иманоль Альгуасиль не форсирует возвращение. У «Барсы» тоже потеря: Ламин Ямаль получил сильный ушиб в Лиге чемпионов, так что смотрел с трибуны и наверняка мимо заявки сборной. Ханс-Дитер Флик явно перестраховался: справа сыграл Фермин Лопес, номинально центральный полузащитник.

Даже так на 13-й минуте «Барса» повела: проход Френки де Йонга к штрафной и удар, мяч отскочил на Роберта Левандовского, поляк потолкался с защитниками «Сосьедада» и с пары метров вбил в ворота. Игроки «Сосьедада» даже не спорили. Смотрим повтор, все выглядит чисто.

Но Гильермо Куадра Фернандес свистит, отменяет гол. Почему?

Нога Агерда явно дальше. Он в красных бутсах, а Левандовски – в желтых. Запомните это расположение, в такой версии проще отличать ноги, а нам это понадобится. Со всеми скидками на то, что камера в трансляции под углом, а не ровно по линии. Важны размеры ног. По этому кадру трудно представить, что ступня Левандовского настолько длиннее, чтобы торчать.

Судья Карлос дель Серро Гранде работал на ВАР – так как эпизод технический, главного к монитору не звали, просто сообщили, что надо отменять из-за офсайда.

Через пару минут в эфире появилась линия от ВАР – и только запутала. Торчит черный носок, но из-за графики и затемнения трудно разглядеть, чей он. Мы-то видели, что желтая нога Левандовского ближе.

Этот технический ракурс доказывает, что гол отменен верно, но тут ноги вообще невозможно отличить – и это просто вид в профиль того же кадра полуавтоматической системы. Точно ли нога Левандовского такая огромная?

Вероятно, дело в том, что ВАР более точно определил момент паса, в который нужно замерять офсайд – тогда проблема как минимум в том, что в трансляции толком не объяснили, в чем дело.

При выходе на второй тайм Ханси Флик пошел уточнять у главного судьи, почему приняли такое решение – Movistar расшифровал их диалог. Тренер «Барсы» услышал только банальное: если ВАР говорит, что это офсайд, зачем нам ходить и смотреть самим?

После игры немецкий тренер заявил: «Я уверен, что это был правильный гол. Я вижу этот момент так. Но я знаю и то, что это не ошибка судьи на поле, просто в итоге решение неверное. В то же время мы сами сыграли недостаточно хорошо, мы не можем списать все на судейскую ошибку».

Все нормально или какая-то дичь?

Издание As еще по ходу игры сообщило, что испанский судейский комитет на стороне арбитров: поддержал их решение об отмене. Уверены, что не может быть никакой ошибки с ногой Левандовского – кроме того, в материале с инсайдом упоминается, что сущестуют другие изображения момента, доказывающие правильность решения.

Бывший судья Итурральде Гонсалес на той же стороне: «В таких ситуациях есть машины, больше нет человеческого фактора. Если полуавтоматическая система сказала, что был офсайд, тут не о чем спорить», – сказал он на Cadena SER.

Аккаунт Archivo VAR пишет, что это ошибка. Там думают, что ВАР ошибочно принял бутсу Агерда за бутсу Левандовского. В итоге система неправильно нарисовала линию, а Дель Серро Гранде не мог чертить сам.

Уже несколько лет Archivo VAR занимается анализом испанского судейства и разбирает эпизоды. Это не профессионалы (аккаунт ведут несколько анонимных пользователей), но в соцсетях примерно 150 тысяч подписчиков.

Почему проиграла «Барселона»? Зависимость от Ямаля пугает

Второе поражение в Ла Лиге из двух – без Ламина Ямаля в стартовом составе. Тенденция начинает пугать. Тактика Флика зависима от 17-летнего футболиста? Каталонцы сейчас не смогли ни разу пробить в створ впервые за 355 матчей Ла Лиги. И это самая результативная команда сезона.

Во всех остальных матчах чемпионата Ламин Ямаль выходил в старте, а «Барселона» регулярно побеждала. У молодого вингера пять голов и семь ассистов за 980 игровых минут. В среднем он тратит 81 минуту на результативное действие.

Но важно, что при нем по другому играют Роберт Левандовски и Рафинья. Сейчас «Барселона» не забила впервые за 30 матчей. Когда проигрывали «Осасуне», Левандовски тоже вышел в старте без Ямаля и промолчал.

Странным было и решение Флика оставить Рафинью слева на фланге, а Фермина Лопеса отправить на правый. Родная позиция бразильца – справа, а испанца – слева. В чем была задумка? Никто так и не понял. В прошлой игре против «Црвены Звезды» Фермин появился во втором тайме в позиции левого вингера и забил.

Вынужденную ротацию Флик снова исполнил плохо. В матче с «Осасуной» пришлось менять почти половину состава, а сейчас не хватило лично Ламина Ямаля плюс Дани Ольмо в старте. Даже Пау Кубарси ринулся спасать ситуацию с маской на лице.

Так что да – очень пугает зависимость Флика от атакующего трио Ямаль-Рафинья- Левандовски в полном комплекте.

Это конец победной серии «Барсы». Впервые с марта без голов, впервые за 10 лет без ударов в створ

Отмена гола подтолкнула «Сосьедад», команда полезла вперед и забила сама: полузащитник Лука Сучич отдал на Шералдо Беккера, а вингер зарядил точно в угол. Во время паса Сучича в пассивном офсайде находился Микель Ойарсабаль – похоже, арбитр Куадра Фернандес решил, что капитан не повлиял на эпизод.

В итоге обидное поражение, которое заканчивает мегасерию Флика.

● «Барселона» проиграла впервые с сентября – закончилась серия разгромов. Общий счет на этом отрезке – 29:6.

● У «Барсы» первый матч без голов аж с марта . Тогда сыграли 0:0 с «Атлетиком» на выезде.

● «Барса» не нанесла ни одного удара в створ – впервые в Ла Лиге с сентября 2014-го , тогда играли с «Малагой» под руководством Луиса Энрике. Больше десяти лет!

«Барселона» осталась первой – но по потерянным теперь у «Реала» три очка отставания.

Впереди перерыв на сборные. После «Барсе» предстоит выезд к «Сельте», там играет старый знакомый Оскар Мингеса. Потом домашний матч с сенсационным «Брестом» в ЛЧ, а закроют ноябрь дома с «Лас-Пальмасом».

В обоих случаях на этом сан-себастьянском выезде офсайдные правила сработали против «Барсы», но вот по голу «Сосьедада» вопросов нет, а отмена гола Левандовского – странновато. По крайней мере пока нам не показали те самые другие кадры.