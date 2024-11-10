Карасев отменил гол «Краснодара» «Рубину» на 87-й после ВАР и дал желтую Сперцяну. Хавбек «Краснодара» сфолил на Вуячиче перед ударом Олусегуна

«Краснодар» забил гол после ошибки «Рубина».

На 87-й минуте форвард «быков» Джон Кордоба потерял мяч на входе в штрафную. Защитник казанцев отдал слабый пас к своим воротам. Капитан «Краснодара » Эдуард Сперцян пошел в прессинг, подкатился под Игора Вуячича и выбил мяч на Олакунле Олусегуна , который забил ударом девятку.

Судья Сергей Карасев засчитал взятие ворот. Однако в игру вмешался ВАР и позвал рефери к монитору. Карасев изучил повтор эпизода, отменил гол и показал желтую карточку Сперцяну.

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча 15-го тура Мир РПЛ «Рубин » – «Краснодар» (1:1).