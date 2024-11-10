Карасев отменил гол «Краснодара» «Рубину» на 87-й после ВАР и дал желтую Сперцяну. Хавбек «Краснодара» сфолил на Вуячиче перед ударом Олусегуна
«Краснодар» забил гол после ошибки «Рубина».
На 87-й минуте форвард «быков» Джон Кордоба потерял мяч на входе в штрафную. Защитник казанцев отдал слабый пас к своим воротам. Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян пошел в прессинг, подкатился под Игора Вуячича и выбил мяч на Олакунле Олусегуна, который забил ударом девятку.
Судья Сергей Карасев засчитал взятие ворот. Однако в игру вмешался ВАР и позвал рефери к монитору. Карасев изучил повтор эпизода, отменил гол и показал желтую карточку Сперцяну.
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча 15-го тура Мир РПЛ «Рубин» – «Краснодар» (1:1).
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости