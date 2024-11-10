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  • Клубы смогут защитить 1 игрока на драфте КХЛ, он должен быть 8+ лет в системе клуба. Школы получат 5 млн рублей за выбор воспитанника в 1-м раунде (Алексей Шевченко)
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Клубы смогут защитить 1 игрока на драфте КХЛ, он должен быть 8+ лет в системе клуба. Школы получат 5 млн рублей за выбор воспитанника в 1-м раунде (Алексей Шевченко)

Клубы смогут защитить только одного игрока на драфте КХЛ.

Ранее в Фонбет чемпионате КХЛ объявили о создании рабочей группы по вопросам возрождения драфта молодых хоккеистов. Драфт юниоров уже проводился в Фонбет чемпионате КХЛ с 2009 по 2016 год.

Как сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко, лига внесла предложение, что защищать от выбора можно будет только одного хоккеиста, при условии, что тот провел в системе клуба 8 лет и больше.

Школы получат компенсацию за выбранных на драфте хоккеистов: 5 миллионов рублей за игрока, ушедшего в первом раунде, 3 миллиона – за второй раунд и миллион рублей – за третий.

Отмечается, что клубы назвали эти предложения «катастрофой».

Ротенберг о возвращении драфта: «СКА нет в рабочей группе, хотя мы чемпионы МХЛ»

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Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Алексея Шевченко
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