Клубы смогут защитить 1 игрока на драфте КХЛ, он должен быть 8+ лет в системе клуба. Школы получат 5 млн рублей за выбор воспитанника в 1-м раунде (Алексей Шевченко)
Ранее в Фонбет чемпионате КХЛ объявили о создании рабочей группы по вопросам возрождения драфта молодых хоккеистов. Драфт юниоров уже проводился в Фонбет чемпионате КХЛ с 2009 по 2016 год.
Как сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко, лига внесла предложение, что защищать от выбора можно будет только одного хоккеиста, при условии, что тот провел в системе клуба 8 лет и больше.
Школы получат компенсацию за выбранных на драфте хоккеистов: 5 миллионов рублей за игрока, ушедшего в первом раунде, 3 миллиона – за второй раунд и миллион рублей – за третий.
Отмечается, что клубы назвали эти предложения «катастрофой».
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Третьяк о драфте в КХЛ: «ЦСКА платит деньги, а лучший хоккеист уедет в Хабаровск, Новосибирск или еще куда. Это не стыкуется. Мы не можем слепо копировать все с НХЛ»
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