У «Барсы» 0 ударов в створ за матч с «Сосьедадом» – в Ла Лиге такого не было больше 10 лет
«Барселона» впервые за 10 лет ни разу за матч не пробила в створ ворот соперника.
В 13-м туре Ла Лиги команда Ханси Флика уступила на выезде «Реал Сосьедад» (0:1). За весь матч игроки «Барселоны» нанесли 11 ударов по воротам соперника, ни разу не попав в створ ворот. На 13-й минуте из-за офсайда был отменен гол Роберта Леандовского.
Последний раз у «Барселоны» не было ударов в створ ворот в Ла Лиге в матче с «Малагой» (0:0) в сентябре 2014 года.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер Педро Мартина
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