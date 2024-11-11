У «Барсы» 0 ударов в створ за матч с «Сосьедадом» – в Ла Лиге такого не было больше 10 лет

«Барселона» впервые за 10 лет ни разу за матч не пробила в створ ворот соперника.

В 13-м туре Ла Лиги команда Ханси Флика уступила на выезде «Реал Сосьедад » (0:1). За весь матч игроки «Барселоны» нанесли 11 ударов по воротам соперника, ни разу не попав в створ ворот. На 13-й минуте из-за офсайда был отменен гол Роберта Леандовского.

Последний раз у «Барселоны» не было ударов в створ ворот в Ла Лиге в матче с «Малагой» (0:0) в сентябре 2014 года.