2

«Ахмат» – «Зенит». Онлайн-трансляция начнется в 17:30

«Зенит» сыграет в гостях с «Ахматом» в 15-м туре Мир РПЛ.

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 17:30 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет канал «Матч Премьер».

Таблица Мир РПЛ

Статистика Мир РПЛ

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoАхмат
онлайны
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
8 добрых историй из РПЛ: вспоминаем благотворительные акции перед матчами
14 минут назадСпецпроект
4-е подряд поражение «Сити», победы «Реала», «Ливерпуля» и «Локо», дубль Овечкина, бан судьи Безбородова, Месси вылетел из плей-офф МЛС, «Амкал» взял Кубок Медиалиги и другие новости
8сегодня, 06:10
Чемпионат Италии. «Аталанта» примет «Удинезе», «Интер» против «Наполи»
66сегодня, 06:03
У Салаха 35 матчей в АПЛ с голами и ассистами в одной игре. Рекорд у Руни – 36
18сегодня, 05:47
Как проект из Владимира уже больше 20 лет помогает детям с инвалидностью осваивать спорт и самостоятельный быт
сегодня, 05:00Спецпроект
Чемпионат России. ЦСКА в гостях у «Крыльев», «Спартак» примет «Акрон», «Зенит» сыграет с «Ахматом», «Краснодар» против «Рубина»
513сегодня, 05:00
Месси забил головой «Атланте» Миранчука. Лео набрал 21+11 в 22 матчах, завершив сезон в МЛС
37сегодня, 03:56
Миранчук сделал передачу в матче с «Интер Майами» Месси. У хавбека 3+4 в 13 играх МЛС
21сегодня, 03:40
«Атланта» Миранчука вышла в 1/4 финала Кубка МЛС впервые за 5 лет. В 2018-м клуб выиграл трофей
12сегодня, 03:28
Кубок МЛС. 1-й раунд. Гол Месси головой не помог «Интер Майами» победить «Атланту» (2:3), клуб Миранчука выиграл серию – 2-1
248сегодня, 03:11
Ко всем новостям
Последние новости
Первая лига. СКА обыграл «Уфу», «Урал» в гостях у «Шинника»
615 минут назад
Чемпионат Португалии. «Бенфика» против «Порту» 
19 минут назад
LEON Вторая лига Б. «Форте» обыграл «Дружбу», «Ростов-2» уступил «Легиону»
1вчера, 14:00
LEON Вторая лига А. «Сибирь» принимает «Текстильщик», «Спартак» Кострома против «Волгаря»
129 минут назад
«Манчестер Юнайтед» – «Лестер». Онлайн-трансляция начнется в 17:00
29 минут назад
«Мальорка» – «Атлетико». Онлайн-трансляция начнется в 18:15
38 минут назад
Тренер «Атланты» после победы в серии с «Интер Майами»: «Команда верит в себя. В ней не должно быть пассажиров. Не будет такого, чтобы нас тащил один игрок» 
449 минут назад
«Рубин» – «Краснодар». Онлайн-трансляция начнется в 19:45
1сегодня, 05:56
40-летний вратарь «Атланты» Гьюзан сделал 7 сэйвов в матче с «Интер Майами» Месси (3:2)
2сегодня, 05:19
«Спартак» – «Акрон». Онлайн-трансляция начнется в 15:15
сегодня, 04:52