3

Шченсны учит каталанский: «У меня хорошо получается. Я начал с плохих слов!»

Войчех Шченсны рассказал, что изучает каталанский язык.

Польский вратарь присоединился к «Барселоне» в прошлом сезоне.

«Изучение каталанского? У меня хорошо получается, но я не хочу говорить об этом публично.

Сначала я начал учить плохие слова! На этом и закончим!» – со смехом сказал Шченсны.

В Барселоне два официальных языка: каталанский и испанский. 

«Зенит» против «Локомотива». Кто победит?194 голоса
ЗенитЗенит
Будет ничьяпремьер-лига Россия
ЛокомотивЛокомотив
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Barça Universal
logoЛа Лига
logoВойчех Шченсны
logoБарселона
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Чемпионат России. ЦСКА против «Пари НН», «Зенит» сыграет с «Локо» в субботу
7 минут назад
«Шанхай» Слуцкого и «Шанхай Порт» претендуют на золото Суперлиги Китая за тур до финиша. «Шэньхуа» нужно поражение конкурента
41 минуту назадВидео
Перес о «Золотой бутсе» Мбаппе: «Еще один стимул вносить свой вклад в величие «Реала». Я очень горд, что в нашей команде есть такой игрок»
44 минуты назад
Руни не нравилось играть «девятку»: «Я забил 68 голов за два сезона, но мне было скучно. Я не получал удовольствия, мне хотелось быть более вовлеченным в игру»
57 минут назад
Суперлига Китая. «Шанхай» Слуцкого обыграл «Шэньчжэнь» – 1:0, Андре Луис забил. Спортс’’ показал матч в прямом эфире
сегодня, 13:55Видео
«Ривер Плейт» увеличивает отступные игрокам после ухода Мастантуоно в «Реал»: «Цель – устранить односторонность. При пункте в 100 млн евро клубы вынуждены вести переговоры»
сегодня, 13:44
Кого выберите на новый тур РПЛ в Основе? Успейте собрать команду до старта первых матчей
сегодня, 13:30Тесты и игры
Мбаппе вручили «Золотую бутсу» за 31 гол в прошлом сезоне Ла Лиги: «Благодарю партнеров, командные награды – это самое главное. Играть за «Реал» – мечта»
сегодня, 13:17Фото
Романцев о критике Карпиным лимита: «Он привык прямо высказывать и отстаивать свое мнение. За это одни его уважают, а другие не любят. Он не изменяет принципам»
сегодня, 12:50
Олег Кононов: «Самое классное – убрать все лимиты в РПЛ и Первой лиге. Самые сильные будут развиваться, а слабые – отпадать»
сегодня, 12:36
Ко всем новостям
Последние новости
Родри может сыграть с «Борнмутом», сообщил Пеп. Холанд точно будет готов к матчу
10 минут назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Хилаль» Малкома играет с «Аль-Шабабом», «Аль-Наср» Роналду проведет матч в субботу
13 минут назадLive
«Не удивлюсь, если «Локомотив» обыграет «Зенит» – он очень неудобен для петербуржцев. Этот матч будет тренерской дуэлью». Ташуев об игре РПЛ
23 минуты назад
Мюнхен хочет принять финал ЛЧ в 2028-м, «Камп Ноу» и «Уэмбли» – в 2029-м. Казахстан готов провести финал Лиги конференций в 2028-м или 2029-м
24 минуты назад
Гендиректор «Ювентуса» о трансферах: «Давайте поговорим об этом через год-полтора. Летом мы приобрели отличных игроков, я не трачу бессонные ночи на поиски новых»
32 минуты назад
Петржела считает, что Личка подходит «Спартаку»: «Очень качественный тренер с опытом работы в России. Но как бы на это отреагировали болельщики «Динамо»?»
58 минут назад
Романцев о легионерах: «Зеленая улица иностранцам, чей приезд делает чемпионат ярче, интереснее. А не безликим середнякам, полирующим скамейки. Таких большинство»
сегодня, 13:57
Алонсо о Мбаппе: «Он продолжит забивать голы. Его рутина превосходна, он относится к ней очень зрело»
сегодня, 13:47
«У «Зенита» шансы на бумаге, но, если «Локомотив» полностью отдастся, возможен хороший вариант для них. Все будет зависеть от защиты и реализации моментов». Булыкин о матче РПЛ
сегодня, 13:30
«ЦСКА и «Локомотив» судьи тащат за уши, профессионалы видят. Трудно сказать, есть ли у армейцев админресурс, но красивой игры нет. Со «Спартаком» время тянули». Геннадий Морозов об РПЛ
сегодня, 13:10