Шченсны учит каталанский: «У меня хорошо получается. Я начал с плохих слов!»
Войчех Шченсны рассказал, что изучает каталанский язык.
Польский вратарь присоединился к «Барселоне» в прошлом сезоне.
«Изучение каталанского? У меня хорошо получается, но я не хочу говорить об этом публично.
Сначала я начал учить плохие слова! На этом и закончим!» – со смехом сказал Шченсны.
В Барселоне два официальных языка: каталанский и испанский.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Barça Universal
