Шченсны учит каталанский: «У меня хорошо получается. Я начал с плохих слов!»

Войчех Шченсны рассказал, что изучает каталанский язык.

Польский вратарь присоединился к «Барселоне» в прошлом сезоне.

«Изучение каталанского? У меня хорошо получается, но я не хочу говорить об этом публично.

Сначала я начал учить плохие слова! На этом и закончим!» – со смехом сказал Шченсны.

В Барселоне два официальных языка: каталанский и испанский.