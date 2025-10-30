Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Ахли» Мареза примет «Аль-Рияд». «Аль-Хилаль» Малкома сыграет в пятницу, «Аль-Наср» Роналду и «Аль-Иттихад» Карима Бензема проведут матчи в субботу
В чемпионате Саудовской Аравии пройдут матчи 7-го тура.
«Аль-Ахли» Рияда Мареза примет «Аль-Рияд».
В пятницу «Аль-Хилаль» Малкома сыграет с «Аль-Шабабом.
В субботу «Аль-Наср» Криштиану Роналду встретится с «Аль-Фейхой». «Аль-Иттихад» Карима Бензема на выезде сразится с «Аль-Хиладжем». «Аль-Кадисия» Матео Ретеги сыграет против «Аль-Таавуна».
Чемпионат Саудовской Аравии
7-й тур
30 октября 15:15, Prince Sultan bin Abdulaziz Sports City Stadium
30 октября 17:30, King Abdullah Sport City Stadium
30 октября 17:30, Prince Abdullah al-Faisal Stadium
Не начался
31 октября 13:40, Prince Hathloul Bin Abdul Aziz Sport City Stadium
31 октября 14:50, Kingdom Arena
Не начался
31 октября 17:30, EGO Stadium
Не начался
1 ноября 13:30, King Abdullah Sport City Stadium
Не начался
1 ноября 14:35, Prince Mohamed bin Fahd Stadium
Не начался
1 ноября 17:30, Al-Awwal Park
Не начался
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Таблица чемпионата Саудовской Аравии
