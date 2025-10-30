Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Ахли» Мареза примет «Аль-Рияд». «Аль-Хилаль» Малкома сыграет в пятницу, «Аль-Наср» Роналду и «Аль-Иттихад» Карима Бензема проведут матчи в субботу

В чемпионате Саудовской Аравии пройдут матчи 7-го тура.

«Аль-Ахли» Рияда Мареза примет «Аль-Рияд».

В пятницу «Аль-Хилаль» Малкома сыграет с «Аль-Шабабом.

В субботу «Аль-Наср» Криштиану Роналду встретится с «Аль-Фейхой». «Аль-Иттихад» Карима Бензема на выезде сразится с «Аль-Хиладжем». «Аль-Кадисия» Матео Ретеги сыграет против «Аль-Таавуна».

Чемпионат Саудовской Аравии

7-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

