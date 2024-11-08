Чемпионат Испании. «Райо» примет «Лас-Пальмас», «Реал» сыграет с «Осасуной» в субботу, «Барселона» с «Сосьедадом» Захаряна – в воскресенье
В Ла Лиге проходят матчи 13-го тура.
В пятницу «Райо Вальекано» примет «Лас-Пальмас». В субботу «Реал» сыграет с «Осасуной».
В воскресенье «Атлетико» сыграет в гостях с «Мальоркой», «Атлетик» – с «Вальядолидом», «Барселона» – с «Сосьедадом» Арсена Захаряна.
Матч «Эспаньол» – «Валенсия» перенесен из-за наводнения.
Чемпионат Испании
13-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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