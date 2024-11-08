Чемпионат Испании. «Райо» примет «Лас-Пальмас», «Реал» сыграет с «Осасуной» в субботу, «Барселона» с «Сосьедадом» Захаряна – в воскресенье

В Ла Лиге проходят матчи 13-го тура.

В пятницу «Райо Вальекано» примет «Лас-Пальмас». В субботу «Реал» сыграет с «Осасуной».

В воскресенье «Атлетико» сыграет в гостях с «Мальоркой», «Атлетик» – с «Вальядолидом», «Барселона» – с «Сосьедадом» Арсена Захаряна.

Матч «Эспаньол» – «Валенсия» перенесен из-за наводнения.

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13-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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