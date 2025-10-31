Романцев о легионерах: «Зеленая улица иностранцам, чей приезд делает чемпионат ярче, интереснее. А не безликим середнякам, полирующим скамейки. Таких большинство»

Олег Романцев высказался об уровне легионеров в Мир РПЛ.

– Как вы относитесь к тому, что нынешние успехи «Локомотива» порой связывают с выбором курса на создание команды из российских футболистов? Вы в работе когда-нибудь обращали на это внимание? Ведь было время, когда тренер Романцев не скрывал скептического отношения к легионерам .

– Я не против легионеров в нашем футболе. Но только тех, чей приезд делает чемпионат ярче, интереснее и у которых есть чему поучиться молодежи. Таких, как Халк, Промес, Данни, Вендел, Карвальо. Зеленая им улица, пусть приезжают и играют! А не безликим середнякам, которые просто тренируются и полируют скамейки. К сожалению, таких большинство.

Но их везут – видимо, дело прибыльное. По прежнему верю, что в нашем футболе, как и в других видах спорта, немало своих талантов. В одном только моем Красноярске сколько мировых и олимпийских чемпионов выросло – борцы Ярыгин и Сайтиев, легкоатлетка Мастеркова, лыжница Медведева, биатлонисты Устюгов и Ростовцев, хоккеист Ломанов. В футболе, правда, поскромнее, но вполне можно похвалиться такими игроками, как Тарханов, Гладилин, Редкоус. Хотя, уверен и здесь таланты еще обязательно появятся.

Что касается успехов «Локомотива», то я не стал бы их объяснять только курсом на российский костяк команды. А вот то, что Михаил Галактионов дает возможность проявлять себя молодым Батракову, Пиняеву, Погостнову, Салтыкову, отметить стоит. И то, что они на примете у штаба сборной, говорит о многом. Теперь дело за опытом, которого им пока не хватает. И чем быстрее он придет, тем увереннее станет поступь команды к большим победам, – сказал бывший главный тренер «Спартака».