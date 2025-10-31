  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «У «Зенита» шансы на бумаге, но, если «Локомотив» полностью отдастся, возможен хороший вариант для них. Все будет зависеть от защиты и реализации моментов». Булыкин о матче РПЛ
3

«У «Зенита» шансы на бумаге, но, если «Локомотив» полностью отдастся, возможен хороший вариант для них. Все будет зависеть от защиты и реализации моментов». Булыкин о матче РПЛ

Дмитрий Булыкин оценил шансы «Локомотива» в матче с «Зенитом».

Команды завтра сыграют в 14‑м туре Мир РПЛ в Санкт-Петербурге. Игра начнется в 20:15 по московскому времени.

– Пока на бумаге шансы хорошие у «Зенита», но мы и любим футбол за то, что шансы на бумаге часто не совпадают с тем, что бывает после игры. Поэтому, если «Локомотив» хорошо сыграет, полностью отдастся, то возможен хороший вариант для них.

– Какая будет игра? Будет ли много голов?

– Атакующие линии у команд хорошие, так что голы будут. Уровень мастерства у футболистов высок, думаю, увидим не один гол. И здесь все будет зависеть от того, как клубы будут действовать в защите.

Эти соперники сами играют и другим дают, так что моменты будут. Поэтому посмотрим, кто их лучше реализует, – сказал экс-форвард «Локомотива».

«Зенит» против «Локомотива». Кто победит?190 голосов
ЗенитЗенит
Будет ничьяпремьер-лига Россия
ЛокомотивЛокомотив
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
logoЛокомотив
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoДмитрий Булыкин
logoМатч ТВ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Радимов о матче с «Локомотивом»: «Смешно называть фаворитом того, кто приезжает к «Зениту» в гости. Это чемпион шести из семи последних сезонов»
сегодня, 10:33
Александр Ерохин: «Локомотив» — крепкая команда, у нее очень много качественных исполнителей. Нам надо проявить всю свою волю, характер, бороться за каждый мяч»
сегодня, 03:29
Жерсон о матче с «Локомотивом»: «Зениту» нужно побеждать и биться за самые высокие места. Мы – цельная команда и сделаем все, чтобы показать, на что способны»
вчера, 11:51
Булыкин о матче «Локо»: «У «Зенита» перевес по составу, но слабые движение и мотивация. За счет мастерства Воробьева и Батракова можно хорошо выступить, Баринов может повести за собой»
вчера, 09:24
Главные новости
Чемпионат России. ЦСКА против «Пари НН», «Зенит» сыграет с «Локо» в субботу
7 минут назад
«Шанхай» Слуцкого и «Шанхай Порт» претендуют на золото Суперлиги Китая за тур до финиша. «Шэньхуа» нужно поражение конкурента
40 минут назадВидео
Перес о «Золотой бутсе» Мбаппе: «Еще один стимул вносить свой вклад в величие «Реала». Я очень горд, что в нашей команде есть такой игрок»
43 минуты назад
Руни не нравилось играть «девятку»: «Я забил 68 голов за два сезона, но мне было скучно. Я не получал удовольствия, мне хотелось быть более вовлеченным в игру»
56 минут назад
Суперлига Китая. «Шанхай» Слуцкого обыграл «Шэньчжэнь» – 1:0, Андре Луис забил. Спортс’’ показал матч в прямом эфире
сегодня, 13:55Видео
«Ривер Плейт» увеличивает отступные игрокам после ухода Мастантуоно в «Реал»: «Цель – устранить односторонность. При пункте в 100 млн евро клубы вынуждены вести переговоры»
сегодня, 13:44
Кого выберите на новый тур РПЛ в Основе? Успейте собрать команду до старта первых матчей
сегодня, 13:30Тесты и игры
Мбаппе вручили «Золотую бутсу» за 31 гол в прошлом сезоне Ла Лиги: «Благодарю партнеров, командные награды – это самое главное. Играть за «Реал» – мечта»
сегодня, 13:17Фото
Романцев о критике Карпиным лимита: «Он привык прямо высказывать и отстаивать свое мнение. За это одни его уважают, а другие не любят. Он не изменяет принципам»
сегодня, 12:50
Олег Кононов: «Самое классное – убрать все лимиты в РПЛ и Первой лиге. Самые сильные будут развиваться, а слабые – отпадать»
сегодня, 12:36
Ко всем новостям
Последние новости
Родри может сыграть с «Борнмутом», сообщил Пеп. Холанд точно будет готов к матчу
9 минут назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Хилаль» Малкома играет с «Аль-Шабабом», «Аль-Наср» Роналду проведет матч в субботу
12 минут назадLive
«Не удивлюсь, если «Локомотив» обыграет «Зенит» – он очень неудобен для петербуржцев. Этот матч будет тренерской дуэлью». Ташуев об игре РПЛ
22 минуты назад
Мюнхен хочет принять финал ЛЧ в 2028-м, «Камп Ноу» и «Уэмбли» – в 2029-м. Казахстан готов провести финал Лиги конференций в 2028-м или 2029-м
23 минуты назад
Гендиректор «Ювентуса» о трансферах: «Давайте поговорим об этом через год-полтора. Летом мы приобрели отличных игроков, я не трачу бессонные ночи на поиски новых»
31 минуту назад
Петржела считает, что Личка подходит «Спартаку»: «Очень качественный тренер с опытом работы в России. Но как бы на это отреагировали болельщики «Динамо»?»
57 минут назад
Романцев о легионерах: «Зеленая улица иностранцам, чей приезд делает чемпионат ярче, интереснее. А не безликим середнякам, полирующим скамейки. Таких большинство»
сегодня, 13:57
Шченсны учит каталанский: «У меня хорошо получается. Я начал с плохих слов!»
сегодня, 13:56
Алонсо о Мбаппе: «Он продолжит забивать голы. Его рутина превосходна, он относится к ней очень зрело»
сегодня, 13:47
«ЦСКА и «Локомотив» судьи тащат за уши, профессионалы видят. Трудно сказать, есть ли у армейцев админресурс, но красивой игры нет. Со «Спартаком» время тянули». Геннадий Морозов об РПЛ
сегодня, 13:10