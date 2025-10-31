«У «Зенита» шансы на бумаге, но, если «Локомотив» полностью отдастся, возможен хороший вариант для них. Все будет зависеть от защиты и реализации моментов». Булыкин о матче РПЛ

Дмитрий Булыкин оценил шансы «Локомотива» в матче с «Зенитом».

Команды завтра сыграют в 14‑м туре Мир РПЛ в Санкт-Петербурге. Игра начнется в 20:15 по московскому времени.

– Пока на бумаге шансы хорошие у «Зенита », но мы и любим футбол за то, что шансы на бумаге часто не совпадают с тем, что бывает после игры. Поэтому, если «Локомотив» хорошо сыграет, полностью отдастся, то возможен хороший вариант для них.

– Какая будет игра? Будет ли много голов?

– Атакующие линии у команд хорошие, так что голы будут. Уровень мастерства у футболистов высок, думаю, увидим не один гол. И здесь все будет зависеть от того, как клубы будут действовать в защите.

Эти соперники сами играют и другим дают, так что моменты будут. Поэтому посмотрим, кто их лучше реализует, – сказал экс-форвард «Локомотива ».