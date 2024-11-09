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Гран-при России. «Красноярье». Худайбердиева и Базин, Кагановская и Некрасов, Миронова и Устенко покажут произвольные танцы

10 ноября дуэты покажут произвольные танцы на Гран-при России в Красноярске.

Гран-при России по фигурному катанию-2024/25

3-й этап

«Красноярье»

Красноярск

Танцы на льду

Произвольный танец

Начало – 10:00 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.

Первая разминка

1. Анета Коцюбинская – Глеб Чернышев

2. Алиса Крайнюкова – Семен Нетсев

3. Ольга Федорова – Павел Драко

4. Варвара Жданова – Тимур Бабаев-Смирнов

Вторая разминка

5. Анна Коломенская – Артем Фролов

6. Екатерина Рыбакова – Иван Махноносов

7. Анна Щербакова – Егор Гончаров

8. Елизавета Шичина – Павел Дрозд

Третья разминка

9. Софья Шевченко – Андрей Ежлов

10. Екатерина Миронова – Евгений Устенко 

11. Василиса Кагановская – Максим Некрасов

12. Елизавета Худайбердиева – Егор Базин 

Положение после ритм-танца

1. Елизавета Худайбердиева – Егор Базин – 83,17

2. Василиса Кагановская – Максим Некрасов – 79,81

3. Екатерина Миронова – Евгений Устенко – 77,04

4. Софья Шевченко – Андрей Ежлов – 76,69

5. Елизавета Шичина – Павел Дрозд – 75,06

6. Анна Щербакова – Егор Гончаров – 73,16

7. Екатерина Рыбакова – Иван Махноносов – 72,42

8. Анна Коломенская – Артем Фролов – 70,27

9. Варвара Жданова – Тимур Бабаев-Смирнов – 67,91

10. Ольга Федорова – Павел Драко – 59,59

11. Алиса Крайнюкова – Семен Нетсев – 55,94

12. Анета Коцюбинская – Глеб Чернышев – 52,22

Расписание третьего этапа Гран-при России в Красноярске: там выступят Акатьева, Горбачева, Муравьева, Алиев, Гуменник, Мишина и Галлямов, Худайбердиева и Базин

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
logoсборная России
результаты
танцы на льду
logoЕгор Базин
logoПавел Дрозд
Софья Шевченко
logoМаксим Некрасов
Артем Фролов
logoЕлизавета Худайбердиева
Екатерина Миронова
Евгений Устенко
Елизавета Шичина
logoВасилиса Кагановская
Тимур Бабаев-Смирнов
Екатерина Рыбакова
Иван Махноносов
Анна Щербакова (танцы)
Егор Гончаров
Анна Коломенская
logoСерия Гран-при России
Павел Драко
Анета Коцюбинская
Алиса Крайнюкова
Семен Нетсев
Варвара Жданова
Андрей Ежлов
Глеб Чернышев
Ольга Федорова
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