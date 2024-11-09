Гран-при России. «Красноярье». Худайбердиева и Базин, Кагановская и Некрасов, Миронова и Устенко покажут произвольные танцы
Гран-при России по фигурному катанию-2024/25
3-й этап
«Красноярье»
Красноярск
Танцы на льду
Произвольный танец
Начало – 10:00 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.
Первая разминка
1. Анета Коцюбинская – Глеб Чернышев
2. Алиса Крайнюкова – Семен Нетсев
3. Ольга Федорова – Павел Драко
4. Варвара Жданова – Тимур Бабаев-Смирнов
Вторая разминка
5. Анна Коломенская – Артем Фролов
6. Екатерина Рыбакова – Иван Махноносов
7. Анна Щербакова – Егор Гончаров
8. Елизавета Шичина – Павел Дрозд
Третья разминка
9. Софья Шевченко – Андрей Ежлов
10. Екатерина Миронова – Евгений Устенко
11. Василиса Кагановская – Максим Некрасов
12. Елизавета Худайбердиева – Егор Базин
Положение после ритм-танца
1. Елизавета Худайбердиева – Егор Базин – 83,17
2. Василиса Кагановская – Максим Некрасов – 79,81
3. Екатерина Миронова – Евгений Устенко – 77,04
4. Софья Шевченко – Андрей Ежлов – 76,69
5. Елизавета Шичина – Павел Дрозд – 75,06
6. Анна Щербакова – Егор Гончаров – 73,16
7. Екатерина Рыбакова – Иван Махноносов – 72,42
8. Анна Коломенская – Артем Фролов – 70,27
9. Варвара Жданова – Тимур Бабаев-Смирнов – 67,91
10. Ольга Федорова – Павел Драко – 59,59
11. Алиса Крайнюкова – Семен Нетсев – 55,94
12. Анета Коцюбинская – Глеб Чернышев – 52,22
Расписание третьего этапа Гран-при России в Красноярске: там выступят Акатьева, Горбачева, Муравьева, Алиев, Гуменник, Мишина и Галлямов, Худайбердиева и Базин
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