Гендиректор «Ювентуса» о трансферах: «Давайте поговорим об этом через год-полтора. Летом мы приобрели отличных игроков, я не трачу бессонные ночи на поиски новых»

Дамьен Комолли заявил, что «Ювентус» не планирует покупать игроков зимой.

Сегодня туринский клуб официально представил Лучано Спаллетти в качестве нового главного тренера. Ранее «бьянконери» уволили Игора Тудора. Сейчас команда занимает 7-е место в Серии А, набрав 15 очков.

«Январское трансферное окно? Мы говорили об этом с Лучано. Если появятся возможности, мы ими воспользуемся, но сейчас об этом не думаем.

Я очень спокоен и уверен, прошлым летом мы приобрели отличных игроков. Давайте поговорим об этом еще раз через год или полтора.

Все требует времени, и я не трачу бессонные ночи на поиски новых футболистов», – сказал генеральный директор «Ювентуса ».