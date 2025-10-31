Гендиректор «Ювентуса» о трансферах: «Давайте поговорим об этом через год-полтора. Летом мы приобрели отличных игроков, я не трачу бессонные ночи на поиски новых»
Дамьен Комолли заявил, что «Ювентус» не планирует покупать игроков зимой.
Сегодня туринский клуб официально представил Лучано Спаллетти в качестве нового главного тренера. Ранее «бьянконери» уволили Игора Тудора. Сейчас команда занимает 7-е место в Серии А, набрав 15 очков.
«Январское трансферное окно? Мы говорили об этом с Лучано. Если появятся возможности, мы ими воспользуемся, но сейчас об этом не думаем.
Я очень спокоен и уверен, прошлым летом мы приобрели отличных игроков. Давайте поговорим об этом еще раз через год или полтора.
Все требует времени, и я не трачу бессонные ночи на поиски новых футболистов», – сказал генеральный директор «Ювентуса».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Альфредо Педуллы
