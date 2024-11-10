«Краснодар» лидирует в РПЛ по итогам 1-го круга, «Зенит» – 2-й, «Локо» – 3-й, «Спартак» – 5-й. «Ахмат» и «Оренбург» – в зоне вылета

«Краснодар» возглавляет таблицу Мир РПЛ после первого круга.

Сегодня команда Мурада Мусаева сыграла вничью с «Рубином» (1:1) в 15-м туре. «Краснодар» лидирует в турнирной таблице, набрав 37 очков в 15 турах.

«Зенит », идущий на 2-й строчке, отстает от «Краснодара » на одно очко. На 3-м месте с отставанием в 3 очка идет «Локомотив », 4-ю строчку занимает «Динамо », отставшее от лидера на 7 очков. «Спартак » занимает 5-е место, отставая от «Краснодара» на 9 очков. ЦСКА идет шестым с 27 очками.

13-е и 14-е места, с которых попадают в стыковые матчи за право остаться в высшей лиге, занимают «Химки» и «Факел» соответственно , набравшие по 12 очков. В зоне прямого вылета находятся «Ахмат» и «Оренбург».