Медведев оштрафовали на очко после того, как он разбил ракетку, отдав сет тремя двойными подряд, и ударил по микрофону

Даниил Медведев в матче c Тэйлором Фрицем в группе на итоговом турнире ATP оштрафовали на очко. Сначала россиянин проиграл первый сет со счетом 4:6, сделав три двойных подряд. Во время перерыва между сетами он разбил ракетку и выкинул ее за скамейку.

Всего он совершил семь двойных ошибок за сет (Фриц – ни одной).

Во втором сете при счете 2:3 он проиграл подачу, швырнул ракетку, а потом ударил ей по микрофону – за это он получил штраф на очко. После этого Медведев подкинул дважды ракетку вверх и не поймал. На приеме следующего гейма россиянин стоял, держа ее наоборот.

Медведев проиграл встречу со счетом 4:6, 3:6.