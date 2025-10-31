«ЦСКА и «Локомотив» судьи тащат за уши, профессионалы видят. Трудно сказать, есть ли у армейцев админресурс, но красивой игры нет. Со «Спартаком» время тянули». Геннадий Морозов об РПЛ
Геннадий Морозов считает, что судьи помогают ЦСКА и «Локомотиву».
«ЦСКА и «Локомотив» судьи тащат за уши. Я согласен с Талалаевым, который сказал про судейство в матчах ЦСКА. Просто кто-то не хочет этого видеть, но профессионалы видят. Не видят те, кто за команду болеет.
Трудно сказать, есть ли у ЦСКА админресурс, ведь там все-таки команда-то бьется, старается, очки они добывают. Но у них красивой игры нет. Со «Спартаком» они время тянули. Такого раньше вообще представить нельзя было, чтобы лидер по пять минут мяч у углового флажка держал.
У «Локомотива» тоже были моменты, когда им судьи помогали. Но молодцы, прибавили в игре в обороне, идут без поражений», – сказал бывший тренер «Спартака».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Советский спорт»
