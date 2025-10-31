  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «ЦСКА и «Локомотив» судьи тащат за уши, профессионалы видят. Трудно сказать, есть ли у армейцев админресурс, но красивой игры нет. Со «Спартаком» время тянули». Геннадий Морозов об РПЛ
22

«ЦСКА и «Локомотив» судьи тащат за уши, профессионалы видят. Трудно сказать, есть ли у армейцев админресурс, но красивой игры нет. Со «Спартаком» время тянули». Геннадий Морозов об РПЛ

Геннадий Морозов считает, что судьи помогают ЦСКА и «Локомотиву».

«ЦСКА и «Локомотив» судьи тащат за уши. Я согласен с Талалаевым, который сказал про судейство в матчах ЦСКА. Просто кто-то не хочет этого видеть, но профессионалы видят. Не видят те, кто за команду болеет.

Трудно сказать, есть ли у ЦСКА админресурс, ведь там все-таки команда-то бьется, старается, очки они добывают. Но у них красивой игры нет. Со «Спартаком» они время тянули. Такого раньше вообще представить нельзя было, чтобы лидер по пять минут мяч у углового флажка держал.

У «Локомотива» тоже были моменты, когда им судьи помогали. Но молодцы, прибавили в игре в обороне, идут без поражений», – сказал бывший тренер «Спартака». 

«Зенит» против «Локомотива». Кто победит?184 голоса
ЗенитЗенит
Будет ничьяпремьер-лига Россия
ЛокомотивЛокомотив
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Советский спорт»
Геннадий Морозов
logoСоветский спорт
logoЦСКА
logoБалтика
logoАндрей Талалаев
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoЛокомотив
logoсудьи
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Станкович сам может уйти из «Спартака», потому что надоел судейский беспредел. Клуб платит такие деньги за игроков, но сталкивается с таким судейством». Морозов о красно-белых
21 мая, 17:16
«Станкович напоминает Бескова ярким и комбинационным футболом. Если «Спартак» будет в тройке, то на следующий сезон может стать чемпионом». Морозов о тренере красно-белых
2 апреля, 15:23
Морозов о Карпине в «Спартаке»: «Выбрал испанский стиль. Из-за этой ошибки пропали будущие футболисты из академии»
27 февраля, 04:53
Главные новости
Чемпионат России. ЦСКА против «Пари НН», «Зенит» сыграет с «Локо» в субботу
5 минут назад
«Шанхай» Слуцкого и «Шанхай Порт» претендуют на золото Суперлиги Китая за тур до финиша. «Шэньхуа» нужно поражение конкурента
39 минут назадВидео
Перес о «Золотой бутсе» Мбаппе: «Еще один стимул вносить свой вклад в величие «Реала». Я очень горд, что в нашей команде есть такой игрок»
42 минуты назад
Руни не нравилось играть «девятку»: «Я забил 68 голов за два сезона, но мне было скучно. Я не получал удовольствия, мне хотелось быть более вовлеченным в игру»
55 минут назад
Суперлига Китая. «Шанхай» Слуцкого обыграл «Шэньчжэнь» – 1:0, Андре Луис забил. Спортс’’ показал матч в прямом эфире
сегодня, 13:55Видео
«Ривер Плейт» увеличивает отступные игрокам после ухода Мастантуоно в «Реал»: «Цель – устранить односторонность. При пункте в 100 млн евро клубы вынуждены вести переговоры»
сегодня, 13:44
Кого выберите на новый тур РПЛ в Основе? Успейте собрать команду до старта первых матчей
сегодня, 13:30Тесты и игры
Мбаппе вручили «Золотую бутсу» за 31 гол в прошлом сезоне Ла Лиги: «Благодарю партнеров, командные награды – это самое главное. Играть за «Реал» – мечта»
сегодня, 13:17Фото
Романцев о критике Карпиным лимита: «Он привык прямо высказывать и отстаивать свое мнение. За это одни его уважают, а другие не любят. Он не изменяет принципам»
сегодня, 12:50
Олег Кононов: «Самое классное – убрать все лимиты в РПЛ и Первой лиге. Самые сильные будут развиваться, а слабые – отпадать»
сегодня, 12:36
Ко всем новостям
Последние новости
Родри может сыграть с «Борнмутом», сообщил Пеп. Холанд точно будет готов к матчу
8 минут назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Хилаль» Малкома играет с «Аль-Шабабом», «Аль-Наср» Роналду проведет матч в субботу
11 минут назадLive
«Не удивлюсь, если «Локомотив» обыграет «Зенит» – он очень неудобен для петербуржцев. Этот матч будет тренерской дуэлью». Ташуев об игре РПЛ
21 минуту назад
Мюнхен хочет принять финал ЛЧ в 2028-м, «Камп Ноу» и «Уэмбли» – в 2029-м. Казахстан готов провести финал Лиги конференций в 2028-м или 2029-м
22 минуты назад
Гендиректор «Ювентуса» о трансферах: «Давайте поговорим об этом через год-полтора. Летом мы приобрели отличных игроков, я не трачу бессонные ночи на поиски новых»
30 минут назад
Петржела считает, что Личка подходит «Спартаку»: «Очень качественный тренер с опытом работы в России. Но как бы на это отреагировали болельщики «Динамо»?»
56 минут назад
Романцев о легионерах: «Зеленая улица иностранцам, чей приезд делает чемпионат ярче, интереснее. А не безликим середнякам, полирующим скамейки. Таких большинство»
сегодня, 13:57
Шченсны учит каталанский: «У меня хорошо получается. Я начал с плохих слов!»
сегодня, 13:56
Алонсо о Мбаппе: «Он продолжит забивать голы. Его рутина превосходна, он относится к ней очень зрело»
сегодня, 13:47
«У «Зенита» шансы на бумаге, но, если «Локомотив» полностью отдастся, возможен хороший вариант для них. Все будет зависеть от защиты и реализации моментов». Булыкин о матче РПЛ
сегодня, 13:30