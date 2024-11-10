В ворота «Краснодара» 50 матчей не назначали пенальти – это рекорд чемпионатов России. Карасев прервал серию в игре с «Рубином»
Прервалась рекордная серия «Краснодара» без пенальти в его ворота.
В первом тайме матча 15-го тура Мир РПЛ «Рубин» – «Краснодар» судья Сергей Карасев за наступ Витора Тормены назначил одиннадцатиметровый удар в ворота «быков». Голкипер Станислав Агкацев отразил удар с точки Мирлинда Даку.
Таким образом, прервалась рекордная для чемпионатов России серия «Краснодара» из 50 матчей без назначения пенальти в их ворота.
Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (1:1, второй тайм).
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: телеграм-канал «Цифроскоп»
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