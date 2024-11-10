В ворота «Краснодара» 50 матчей не назначали пенальти – это рекорд чемпионатов России. Карасев прервал серию в игре с «Рубином»

Прервалась рекордная серия «Краснодара» без пенальти в его ворота.

В первом тайме матча 15-го тура Мир РПЛ «Рубин » – «Краснодар» судья Сергей Карасев за наступ Витора Тормены назначил одиннадцатиметровый удар в ворота «быков». Голкипер Станислав Агкацев отразил удар с точки Мирлинда Даку.

Таким образом, прервалась рекордная для чемпионатов России серия «Краснодара » из 50 матчей без назначения пенальти в их ворота.

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (1:1, второй тайм).