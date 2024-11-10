Отец Ямаля: «Потираю руки, думая о «Золотых мячах», которые выиграет Ламин. Вы видели лишь 20% того, на что он способен»

Отец Ламина Ямаля считает, что его сын может выиграть несколько «Золотых мячей».

17-летний вингер «Барселоны» и сборной Испании занял 8-е место в голосовании за награду в 2024 году.

«Я быстро понял, что он звезда, что он не такой, как остальные. С самого раннего возраста в его коляске лежал мяч.

Я всегда верил в него, постоянно говорил друзьям, что он станет лучшим игроком мира, что он настоящий бриллиант. Он должен оставаться таким же, как прежде, на поле и за его пределами, и получать удовольствие. Теперь он стал мужчиной. Я сказал ему об этом на днях и не смог сдержать слез.

Я не удивился тому, что его номинировали на «Золотой мяч », вы видели лишь 20 процентов того, на что он способен. Я считаю его «десяткой», а не вингером. У него есть мастерство и характер, чтобы играть в центре, за нападающим, как Зинедин Зидан . Вот увидите. Я потираю руки, думая о «Золотых мячах», которые он выиграет», – сказал Мунир Насрауи в интервью France Football.