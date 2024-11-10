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«Рома» уволила Юрича. Тренер работал менее двух месяцев, в 12 матчах при нем – 4 победы

«Рома» отправила Ивана Юрича в отставку с поста главного тренера.

49-летний хорватский тренер возглавил римлян 18 сентября, сменив Даниэле де Росси. При нем команда провела всего 12 игр, одержала 4 победы, потерпела 5 поражений и 3 раза сыграла вничью.

«Мы благодарим Ивана Юрича за его усердную работу в течение последних нескольких недель. Он справился со сложной ситуацией с максимальным профессионализмом, и за это мы ему благодарны. Мы желаем ему всего наилучшего в будущем.

Поиск нового главного тренера уже начался, его имя будет объявлено в ближайшие дни», – сказано в заявлении «Ромы».

Ранее сообщалось, что руководство «волков» хотело бы пригласить Роберто Манчини на пост тренера, а одним из альтернативных вариантов считается Клаудио Раньери.

Между Юричем и Манчини произошла потасовка в раздевалке «Ромы» в перерыве матча с «Фиорентиной». Тренер бросил бутылку в футболиста

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт «Ромы»
logoРома
logoсерия А Италия
отставки
logoИван Юрич
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