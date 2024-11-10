«Авангард» договорился с Рирденом. О назначении тренера объявят до среды (Metaratings)

У «Авангарда» будет главный тренер из США.

Metaratings сообщает, что омский клуб договорился с Тоддом Рирденом о заключении контракта.

Ожидается, что о назначении 53-летнего специалиста объявят на следующей неделе. Скорее всего, это произойдет до среды.

Рирден был главным тренером «Вашингтона» с 2018 по 2020 год. После этого он входил в тренерский штаб «Питтсбурга», откуда его уволили в 2024-м.

В текущем Фонбет Чемпионате КХЛ «Авангард » провел 22 матча и с 18 очками занимает десятое место на Востоке.