«Авангард» договорился с Рирденом. О назначении тренера объявят до среды (Metaratings)
У «Авангарда» будет главный тренер из США.
Metaratings сообщает, что омский клуб договорился с Тоддом Рирденом о заключении контракта.
Ожидается, что о назначении 53-летнего специалиста объявят на следующей неделе. Скорее всего, это произойдет до среды.
Рирден был главным тренером «Вашингтона» с 2018 по 2020 год. После этого он входил в тренерский штаб «Питтсбурга», откуда его уволили в 2024-м.
В текущем Фонбет Чемпионате КХЛ «Авангард» провел 22 матча и с 18 очками занимает десятое место на Востоке.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Metaratings
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