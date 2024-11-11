Марченко набрал 1+1 в матче с «Анахаймом». У него 15 очков в 14 играх

Кирилл Марченко набрал 2 (1+1) очка в матче с «Анахаймом» (2:4).

Всего в 14 играх текущего чемпионата НХЛ на счету форварда «Коламбуса » 15 (6+9) баллов.

Сегодня за 21:07 (1:44 – в большинстве) у Марченко 5 бросков в створ ворот, 2 силовых приема, полезность – «0».