Марченко набрал 1+1 в матче с «Анахаймом». У него 15 очков в 14 играх
Кирилл Марченко набрал 2 (1+1) очка в матче с «Анахаймом» (2:4).
Всего в 14 играх текущего чемпионата НХЛ на счету форварда «Коламбуса» 15 (6+9) баллов.
Сегодня за 21:07 (1:44 – в большинстве) у Марченко 5 бросков в створ ворот, 2 силовых приема, полезность – «0».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
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