  Мюнхен хочет принять финал ЛЧ в 2028-м, «Камп Ноу» и «Уэмбли» – в 2029-м. Казахстан готов провести финал Лиги конференций в 2028-м или 2029-м
Мюнхен хочет принять финал ЛЧ в 2028-м, «Камп Ноу» и «Уэмбли» – в 2029-м. Казахстан готов провести финал Лиги конференций в 2028-м или 2029-м

«Камп Ноу» может принять финал Лиги чемпионов в 2029 году.

УЕФА объявил список национальных ассоциаций, выразивших интерес в проведении финальных матчей Лиги чемпионов УЕФА, Лиги Европы УЕФА и Лиги конференций в 2028 и 2029 годах. Заявления о заинтересованности не являются полноценными заявками. Окончательные предложения должны быть представлены вместе с заявочными досье до 10 июня 2026 года.

Финал Лиги чемпионов 2028 года:

Германия: Мюнхен – «Альянц Арена». 

Финал Лиги чемпионов 2029 года:

Англия: Лондон – «Уэмбли»;

Испания: Барселона – «Камп Ноу». 

Финал Лиги Европы 2028 года:

Франция: Лион – «Групама Стэдиум» или Париж – «Парк-де-Пренс» (окончательный выбор города и стадиона будет подтвержден при подаче заявки);

Италия: Турин – «Ювентус Стэдиум»;

Румыния: Бухарест – «Национальный стадион»;

Сербия: Белград – «Национальный стадион». 

Финал Лиги Европы 2029 года:

Франция: Лион – «Групама Стэдиум» или Париж – «Парк-де-Пренс»;

Италия: Турин – «Ювентус Стэдиум»; 

Румыния: Бухарест – «Национальный стадион»;

Сербия: Белград – «Национальный стадион»;

Турция: Анкара – «Стадион 19 мая». 

Финал Лиги конференций 2028:

Франция: Лилль – «Стадион Пьер-Моруа»;

Венгрия: Будапешт – «Пушкаш Арена»;

Италия: Турин – «Ювентус Стэдиум»;

Казахстан: Астана – «Астана Арена» или Алматы – «Стадион Алматы»;

Польша: Гданьск – «Гданьск Арена». 

Финал Лиги конференций 2029:

Финляндия: Хельсинки – «Олимпийский стадион Хельсинки»;

Франция: Лилль – «Стадион Пьер-Моруа»;

Венгрия: Будапешт – «Пушкаш Арена»;

Италия: Турин – «Ювентус Стэдиум»;

Казахстан: Астана – «Астана Арена» или Алматы – «Стадион Алматы»;

Польша: Гданьск – «Гданьск Арена Гданьск». 

Исполнительный комитет УЕФА определит хозяев шести финалов в сентябре 2026 года. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт УЕФА
logoSports – Казахстан
