Мюнхен хочет принять финал ЛЧ в 2028-м, «Камп Ноу» и «Уэмбли» – в 2029-м. Казахстан готов провести финал Лиги конференций в 2028-м или 2029-м
УЕФА объявил список национальных ассоциаций, выразивших интерес в проведении финальных матчей Лиги чемпионов УЕФА, Лиги Европы УЕФА и Лиги конференций в 2028 и 2029 годах. Заявления о заинтересованности не являются полноценными заявками. Окончательные предложения должны быть представлены вместе с заявочными досье до 10 июня 2026 года.
Финал Лиги чемпионов 2028 года:
Германия: Мюнхен – «Альянц Арена».
Финал Лиги чемпионов 2029 года:
Англия: Лондон – «Уэмбли»;
Испания: Барселона – «Камп Ноу».
Финал Лиги Европы 2028 года:
Франция: Лион – «Групама Стэдиум» или Париж – «Парк-де-Пренс» (окончательный выбор города и стадиона будет подтвержден при подаче заявки);
Италия: Турин – «Ювентус Стэдиум»;
Румыния: Бухарест – «Национальный стадион»;
Сербия: Белград – «Национальный стадион».
Финал Лиги Европы 2029 года:
Франция: Лион – «Групама Стэдиум» или Париж – «Парк-де-Пренс»;
Италия: Турин – «Ювентус Стэдиум»;
Румыния: Бухарест – «Национальный стадион»;
Сербия: Белград – «Национальный стадион»;
Турция: Анкара – «Стадион 19 мая».
Финал Лиги конференций 2028:
Франция: Лилль – «Стадион Пьер-Моруа»;
Венгрия: Будапешт – «Пушкаш Арена»;
Италия: Турин – «Ювентус Стэдиум»;
Казахстан: Астана – «Астана Арена» или Алматы – «Стадион Алматы»;
Польша: Гданьск – «Гданьск Арена».
Финал Лиги конференций 2029:
Финляндия: Хельсинки – «Олимпийский стадион Хельсинки»;
Франция: Лилль – «Стадион Пьер-Моруа»;
Венгрия: Будапешт – «Пушкаш Арена»;
Италия: Турин – «Ювентус Стэдиум»;
Казахстан: Астана – «Астана Арена» или Алматы – «Стадион Алматы»;
Польша: Гданьск – «Гданьск Арена Гданьск».
Исполнительный комитет УЕФА определит хозяев шести финалов в сентябре 2026 года.