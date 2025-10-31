Мюнхен хочет принять финал ЛЧ в 2028-м, «Камп Ноу» и «Уэмбли» – в 2029-м. Казахстан готов провести финал Лиги конференций в 2028-м или 2029-м

«Камп Ноу» может принять финал Лиги чемпионов в 2029 году.

УЕФА объявил список национальных ассоциаций, выразивших интерес в проведении финальных матчей Лиги чемпионов УЕФА, Лиги Европы УЕФА и Лиги конференций в 2028 и 2029 годах. Заявления о заинтересованности не являются полноценными заявками. Окончательные предложения должны быть представлены вместе с заявочными досье до 10 июня 2026 года.

Финал Лиги чемпионов 2028 года :

Германия: Мюнхен – «Альянц Арена».

Финал Лиги чемпионов 2029 года :

Англия: Лондон – «Уэмбли»;

Испания: Барселона – «Камп Ноу».



Финал Лиги Европы 2028 года:

Франция: Лион – «Групама Стэдиум» или Париж – «Парк-де-Пренс» (окончательный выбор города и стадиона будет подтвержден при подаче заявки);

Италия: Турин – «Ювентус Стэдиум»;

Румыния: Бухарест – «Национальный стадион»;

Сербия: Белград – «Национальный стадион».

Финал Лиги Европы 2029 года:

Франция: Лион – «Групама Стэдиум» или Париж – «Парк-де-Пренс»;

Италия: Турин – «Ювентус Стэдиум»;

Румыния: Бухарест – «Национальный стадион»;

Сербия: Белград – «Национальный стадион»;

Турция: Анкара – «Стадион 19 мая».



Финал Лиги конференций 2028:

Франция: Лилль – «Стадион Пьер-Моруа»;

Венгрия: Будапешт – «Пушкаш Арена»;

Италия: Турин – «Ювентус Стэдиум»;

Казахстан: Астана – «Астана Арена» или Алматы – «Стадион Алматы»;

Польша: Гданьск – «Гданьск Арена».

Финал Лиги конференций 2029:

Финляндия: Хельсинки – «Олимпийский стадион Хельсинки»;

Франция: Лилль – «Стадион Пьер-Моруа»;

Венгрия: Будапешт – «Пушкаш Арена»;

Италия: Турин – «Ювентус Стэдиум»;

Казахстан: Астана – «Астана Арена» или Алматы – «Стадион Алматы»;

Польша: Гданьск – «Гданьск Арена Гданьск».



Исполнительный комитет УЕФА определит хозяев шести финалов в сентябре 2026 года.