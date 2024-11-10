Деян Станкович продолжит работу в «Спартаке», несмотря на уход Томаша Амарала.

В воскресенье московский клуб объявил об уходе португальца с поста спортивного директора. Станкович возглавил «Спартак» в летнее межсезонье.

– Я считаю, что увольнение Амарала не влияет на Деяна . Он наш тренер и будем делать все для его успеха.

– Кто будет делать?

– Я в конечном итоге. В клуб будет обязательно приглашен новый спортивный директор.

Контракт Амарала не предусматривает неустойку, – сказал генеральный директор «Спартака ».