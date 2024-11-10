Малышев об уходе Амарала: «На Станковича не влияет. Деян - наш тренер, будем делать все для его успеха. Контракт Томаша не предусматривает неустойку»
Деян Станкович продолжит работу в «Спартаке», несмотря на уход Томаша Амарала.
В воскресенье московский клуб объявил об уходе португальца с поста спортивного директора. Станкович возглавил «Спартак» в летнее межсезонье.
– Я считаю, что увольнение Амарала не влияет на Деяна. Он наш тренер и будем делать все для его успеха.
– Кто будет делать?
– Я в конечном итоге. В клуб будет обязательно приглашен новый спортивный директор.
Контракт Амарала не предусматривает неустойку, – сказал генеральный директор «Спартака».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости