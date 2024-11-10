Мостовой пошел бы в «Спартак» спортивным директором: «Хоть нормально поживу, в футболе же много денег крутится»

Александр Мостовой готов занять пост спортивного директора «Спартака».

«Спартак» сегодня объявил об уходе Томаша Амарала с этой должности. Португалец был назначен спортивным директором красно-белых в декабре 2023 года. Ранее он работал старшим скаутом в «Бенфике».

Сообщалось , что москвичей есть 5 кандидатов на пост спортивного директора – 4 иностранца и 1 россиянин, выбор клуб сделает до конца ноября.

«Никак не могу охарактеризовать работу Амарала. Мы даже ни разу не видели его. Я даже не помню, когда он пришел.

В «Спартаке» часто меняются руководители. Кто был до Амарала? А команда всегда была, есть и будет. Меня уже не удивляет частая смена людей в «Спартаке».

Сейчас придет кто-то еще. Ну и ладно, у нас любят такие перемены. Вряд ли что-то изменится с приходом нового спортивного директора.

В футболе же много денег крутится. Я бы пошел, если бы меня позвали спортивным директором «Спартака». Хоть нормально поживу», – сказал бывший полузащитник «Спартака » Мостовой .

Напомним, что ранее Александр должен был пройти стажировку в клубе, однако красно-белые ее отменили. Мостовой после этого отправился на стажировку в «Динамо».