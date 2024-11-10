Вяльбе жалеет о словах про «бомбу на Лондон»: «Не имею такой возможности – не надо было и говорить»

Елена Вяльбе жалеет о словах про сброс бомбы на Лондон.

В сентябре глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), говоря об отстранении российских спортсменов, заявила: «Если бы мы кинули серьезную бомбу на центр Лондона, все бы уже закончилось и нас бы уже везде пустили ».

«Жалела ли о каких-то словах? Ну, наверное, последнее [высказывание] с Лондоном, еще с чем-то. Я не хочу оправдываться, но мне кажется, в связи с тем, что я на самом деле уж не имею такой возможности, то не надо было и говорить», – сказала Вяльбе в эфире канала «Москва 24».