У Соболева 0+0 в 9 матчах сезона РПЛ за «Зенит» и «Спартак»

Александр Соболев довел серию без результативных действий в сезоне РПЛ до 9 игр.

27-летний нападающий «Зенита » на 63-й минуте вышел на замену в матче 25-го тура Мир Премьер-лиги против «Ахмата » (2:1) и не совершил голевых действий.

Таким образом, у Соболева нет голов и ассистов в этом сезоне в РПЛ в 9 играх (1 – за «Спартак », 8 – за «Зенит») и 1 желтая карточка.

При этом в 4 матчах Фонбет Кубка России за клуб из Санкт-Петербурга Александр забил 2 гола, сделал 1 результативный пас и получил 1 желтую.

Подробная статистика выступлений форварда доступна здесь .