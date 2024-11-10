У Соболева 0+0 в 9 матчах сезона РПЛ за «Зенит» и «Спартак»
Александр Соболев довел серию без результативных действий в сезоне РПЛ до 9 игр.
27-летний нападающий «Зенита» на 63-й минуте вышел на замену в матче 25-го тура Мир Премьер-лиги против «Ахмата» (2:1) и не совершил голевых действий.
Таким образом, у Соболева нет голов и ассистов в этом сезоне в РПЛ в 9 играх (1 – за «Спартак», 8 – за «Зенит») и 1 желтая карточка.
При этом в 4 матчах Фонбет Кубка России за клуб из Санкт-Петербурга Александр забил 2 гола, сделал 1 результативный пас и получил 1 желтую.
Подробная статистика выступлений форварда доступна здесь.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
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