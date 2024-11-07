Чемпионат Италии. «Дженоа» примет «Комо», «Интер» сыграет с «Наполи» в воскресенье

В Серии А пройдут матчи 12-го тура.

В субботу «Милан » сыграет в гостях с «Кальяри », «Ювентус » примет в дерби «Торино ».

В воскресенье «Интер » сразится с «Наполи».

Чемпионат Италии

12-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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