НБА. «Милуоки» примет «Бостон», «Оклахома» сыграет с «Голден Стэйт» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут одиннадцать матчей.
В ранних матчах встретятся «Детройт» с «Хьюстоном» и «Милуоки» с «Бостоном». «Оклахома» примет «Голден Стэйт».
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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