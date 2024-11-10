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НБА. «Милуоки» примет «Бостон», «Оклахома» сыграет с «Голден Стэйт» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут одиннадцать матчей.

В ранних матчах встретятся «Детройт» с «Хьюстоном» и «Милуоки» с «Бостоном». «Оклахома» примет «Голден Стэйт».

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
результаты
logoБостон
logoШарлотт
logoДаллас
logoДенвер
logoДетройт
logoГолден Стэйт
logoХьюстон
logoИндиана
logoЛейкерс
logoМемфис
logoМайами
logoМилуоки
logoМиннесота
logoНью-Йорк
logoОрландо
logoФиладельфия
logoФиникс
logoПортленд
logoСакраменто
logoТоронто
logoНБА
logoВашингтон
logoОклахома-Сити
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