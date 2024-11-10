НБА. «Милуоки» примет «Бостон», «Оклахома» сыграет с «Голден Стэйт» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут одиннадцать матчей.

В ранних матчах встретятся «Детройт » с «Хьюстоном » и «Милуоки » с «Бостоном ». «Оклахома» примет «Голден Стэйт ». НБА Регулярный чемпионат ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.