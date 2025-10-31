Чемпионат России. ЦСКА против «Пари НН», «Зенит» сыграет с «Локо» в субботу
В Мир РПЛ пройдут матчи 14-го тура.
В пятницу ЦСКА примет «Пари НН».
В субботу «Динамо» сыграет в гостях с «Рубином», «Зенит» встретится дома с «Локомотивом».
В воскресенье «Спартак» проведет выездной матч с «Краснодаром».
Чемпионат России
14-й тур
31 октября 16:00, ВЭБ Арена
1 ноября 14:45, Анжи-Арена
Не начался
1 ноября 14:45, Ак Барс Арена
1 ноября 17:15, Газпром Арена
1 ноября 17:15, Ростов Арена
2 ноября 09:00, Газовик
2 ноября 14:00, Ростех Арена
2 ноября 16:30, Ozon Арена
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
