Чемпионат России. ЦСКА против «Пари НН», «Зенит» сыграет с «Локо» в субботу

В Мир РПЛ пройдут матчи 14-го тура.

В пятницу ЦСКА примет «Пари НН ».

В субботу «Динамо » сыграет в гостях с «Рубином », «Зенит » встретится дома с «Локомотивом».

В воскресенье «Спартак» проведет выездной матч с «Краснодаром».

Чемпионат России

14-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ