В ворота «Краснодара» назначили пенальти за наступ Тормены на голеностоп Даку. Агкацев отбил удар форварда «Рубина»
«Рубин» не забил пенальти в матче с «Краснодаром».
Команды встречаются в Казани в 15-м туре Мир РПЛ (1:0, первый тайм).
На 26-й минуте защитник «Краснодара» Витор Тормена наступил на голеностоп Мирлинду Даку в штрафной площади, помешав форварду «Рубина» пробить по воротам.
После просмотра видеоповтора главный арбитр матча Сергей Карасев назначил пенальти в ворота «Краснодара» и показал Тормене желтую карточку. Голкипер гостей Станислав Агкацев отразил удар Даку с точки.
Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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