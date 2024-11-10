В ворота «Краснодара» назначили пенальти за наступ Тормены на голеностоп Даку. Агкацев отбил удар форварда «Рубина»

«Рубин» не забил пенальти в матче с «Краснодаром».

Команды встречаются в Казани в 15-м туре Мир РПЛ (1:0, первый тайм).

На 26-й минуте защитник «Краснодара» Витор Тормена наступил на голеностоп Мирлинду Даку в штрафной площади, помешав форварду «Рубина » пробить по воротам.

После просмотра видеоповтора главный арбитр матча Сергей Карасев назначил пенальти в ворота «Краснодара » и показал Тормене желтую карточку. Голкипер гостей Станислав Агкацев отразил удар Даку с точки.

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.