«Реал» отстает от «Барселоны» на 6 очков при игре в запасе. «Атлетико» идет 3-м, уступая каталонцам 7 баллов
«Барселона» дала шанс «Реалу» приблизиться к ней в таблице.
В 13-м туре Ла Лиги команда тренера Ханси Флика уступила «Сосьедаду» на выезде (0:1), а «Мадрид» дома разгромил «Осасуну» (4:0).
«Барселона» лидирует в таблице, набрав 33 очка. «Реал» идет вторым (27), имея матч в запасе – игра против «Валенсии» была перенесена из-за последствий шторма DANA.
Третьим идет «Атлетико», набравший 26 очков. Замыкает топ-4 «Вильярреал» (24 балла при игре в запасе).
Далее расположились «Осасуна» (21), «Атлетик» (20), «Бетис» (20) и «Сосьедад» (18) Арсена Захаряна.
Участвующая в Лиге чемпионов «Жирона» замыкает десятку (18). «Севилья» идет 13-й (15), «Валенсия» – 20-й (7 баллов после 11 игр).
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
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