Руни не нравилось играть «девятку»: «Я забил 68 голов за два сезона, но мне было скучно. Я не получал удовольствия, мне хотелось быть более вовлеченным в игру»

Уэйн Руни признался, что не любил играть на позиции центрфорварда.

«Мне нравилось играть везде – где угодно в полузащите или в атаке. Я был в лучшей форме, когда мог просто играть свободно – появляться то слева, то справа, то между полузащитниками. Мне просто нравилось быть на поле, особенно в атакующей трети. Если выбирать одну позицию – то, наверное, это номер 10.

Иногда мне не позволяли так действовать, тренер кричал, чтобы я поднимался выше, ближе к воротам. Но иногда ты чувствуешь игру – и в голове понимаешь, что именно сейчас этого требует матч.

У меня было два сезона, когда я играл на «девятку» и забил по 34 гола в каждом, но мне было скучно. Я уходил с поля, забивая, но не получал удовольствия. Мне нравится играть в футбол и участвовать в игре. Да, я забивал и мы выигрывали, но мне хотелось больше быть вовлеченным в сам процесс», – сказал бывший нападающий «МЮ » в подкасте The Wayne Rooney Show на BBC Sport.