  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Руни не нравилось играть «девятку»: «Я забил 68 голов за два сезона, но мне было скучно. Я не получал удовольствия, мне хотелось быть более вовлеченным в игру»
54

Руни не нравилось играть «девятку»: «Я забил 68 голов за два сезона, но мне было скучно. Я не получал удовольствия, мне хотелось быть более вовлеченным в игру»

Уэйн Руни признался, что не любил играть на позиции центрфорварда.

«Мне нравилось играть везде – где угодно в полузащите или в атаке. Я был в лучшей форме, когда мог просто играть свободно – появляться то слева, то справа, то между полузащитниками. Мне просто нравилось быть на поле, особенно в атакующей трети. Если выбирать одну позицию – то, наверное, это номер 10.

Иногда мне не позволяли так действовать, тренер кричал, чтобы я поднимался выше, ближе к воротам. Но иногда ты чувствуешь игру – и в голове понимаешь, что именно сейчас этого требует матч.

У меня было два сезона, когда я играл на «девятку» и забил по 34 гола в каждом, но мне было скучно. Я уходил с поля, забивая, но не получал удовольствия. Мне нравится играть в футбол и участвовать в игре. Да, я забивал и мы выигрывали, но мне хотелось больше быть вовлеченным в сам процесс», – сказал бывший нападающий «МЮ» в подкасте The Wayne Rooney Show на BBC Sport. 

«Зенит» против «Локомотива». Кто победит?873 голоса
ЗенитЗенит
Будет ничьяпремьер-лига Россия
ЛокомотивЛокомотив
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: ESPN
logoУэйн Руни
logoСборная Англии по футболу
logoМанчестер Юнайтед
logoтактика
logoпремьер-лига Англия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Пирс Морган: «Анонс интервью с Роналду набрал 51 млн просмотров за 24 часа. Вот почему он величайший»
23 минуты назад
«Вернули 2006-й!» Футболисты «Спартака» проехались в метро – как 19 лет назад перед игрой ЛЧ
28 минут назадФото
ЦСКА – «Пари НН» – 1:0. Обляков реализовал пенальти. Онлайн-трансляция
44 минуты назадLive
Мешков завершил карьеру судьи в 42 года. Его не назначали на игры после ошибочного приглашения Чистякова к монитору в матче ЦСКА – «Спартак»
45 минут назад
Наша Трибуна нуждается в вас – приходите к нам комьюнити-менеджером и сделайте ее лучше!
56 минут назадВакансия
Пеп Гвардиола: «Ман Сити» еще не на пике, но близок к нему. Чувствую, мы будем теми, кого сложно обыграть»
58 минут назад
Мойзес повредил икроножную мышцу прямо перед стартовым свистком в матче ЦСКА – «Пари НН»
сегодня, 16:12
Чемпионат России. ЦСКА против «Пари НН», «Зенит» сыграет с «Локо» в субботу
сегодня, 16:00Live
Агент Батракова: «Цена от 20 до 30 млн евро вполне соответствует рынку. Могут и 40 млн заплатить, если его захочет какой-то клуб, конкретный тренер»
сегодня, 15:50
Войчех Шченсны: «Я брал пенальти Мбаппе, Месси и Неймара в матчах, где мы проиграли. Я делаю красивые вещи, когда они бесполезны»
сегодня, 15:38
Ко всем новостям
Последние новости
Сафонов после 1:1 «ПСЖ» с «Лорьяном»: «Тяжело набираются очки, в этом сезоне. Продолжаем работать как команда»
12 минут назад
ЦСКА забил «Пари НН» с пенальти за фол на Мусаеве. Фаринья наступил на пятку форварду ЦСКА
14 минут назадФото
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Хилаль» Малкома обыграл «Аль-Шабаб», «Аль-Наср» Роналду проведет матч в субботу
21 минуту назад
Слуцкий после 1:0 с «Шэньчжэнем»: «Рад, что команда проявила боевой дух, профессионалам. Благодарен за сегодняшние усилия»
36 минут назадВидео
Алеррандро травмировал бедро в 1-м тайме игры ЦСКА с «Пари НН»
36 минут назад
Погба травмировал голеностоп. Хавбек «Монако» еще не играл в этом сезоне
42 минуты назад
Лещук о судьях: «Уровень борьбы в российском футболе должен быть выше. У нас свистят небольшие контакты во многих матчах»
54 минуты назад
Погребняк о матче «Зенит» – «Локо»: «В Петербурге только один фаворит»
сегодня, 16:18
Юрий Заварзин: «Талалаев не сильнее Карпина. Обычный тренер, пусть докажет состоятельность на протяжении хотя бы двух лет»
сегодня, 15:25
Родри может сыграть с «Борнмутом», сообщил Пеп. Холанд точно будет готов к матчу
сегодня, 14:54