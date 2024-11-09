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Гран-при России. «Красноярье». Гуменник, Угожаев, Алиев, Самсонов, Мозалев, Игнатов выступят с произвольными программами

Гуменник, Угожаев и Алиев покажут произвольные программы на Гран-при России.

Гран-при России по фигурному катанию-2024/25

3-й этап

«Красноярье»

Красноярск

Мужчины

Произвольная программа

Начало – 14:00 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.

Первая разминка

1. Евгений Пузанов (Беларусь) 

2. Михаил Полянский

3. Никита Сенцов

4. Александр Мельников

5. Иван Попов

6. Илья Строганов

Вторая разминка

7. Макар Игнатов

8. Андрей Мозалев

9. Даниил Самсонов 

10. Дмитрий Алиев

11. Петр Гуменник

12. Николай Угожаев

Положение после короткой программы

1. Николай Угожаев – 103,54

2. Петр Гуменник – 99,44

3. Дмитрий Алиев – 94,52

4. Даниил Самсонов – 90,68

5. Андрей Мозалев – 89,03

6. Макар Игнатов – 85,10

7. Илья Строганов – 82,37

8. Иван Попов – 77,87

9. Александр Мельников – 76,14

10. Никита Сенцов – 64,02

11. Михаил Полянский – 59,53

Евгений Пузанов (Беларусь) – 59,65 (вне конкурса)

Расписание третьего этапа Гран-при России в Красноярске: там выступят Акатьева, Горбачева, Муравьева, Алиев, Гуменник, Мишина и Галлямов, Худайбердиева и Базин

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
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мужское катание
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