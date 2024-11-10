Звягин останется в тренерском штабе «Авангарда» при Рирдене (Metaratings)

Сергей Звягин продолжит работу в «Авангарде».

Сегодня стало известно , что омский клуб назначит главным тренером Тодда Рирдена. Это, как ожидается, произойдет на следующей неделе до среды.

По сведениям Metaratings, Звягин, возглавляющий команду с апреля, с высокой вероятностью останется в тренерском штабе. При этом «Авангард» может покинуть его ассистент Александр Свитов.