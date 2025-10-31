Алонсо о Мбаппе: «Он продолжит забивать голы. Его рутина превосходна, он относится к ней очень зрело»
Хаби Алонсо уверен, что Килиан Мбаппе продолжит забивать голы.
Сегодня форварду «Реал» вручили «Золотую бутсу» за прошлый сезон. Француз забил 31 гол в розыгрыше Ла Лиги.
В текущем сезоне на счету Мбаппе 11 мячей в 10 матчах чемпионата Испании.
«Прошу ли я Мбаппе забивать еще? Он забивал голы и продолжит забивать.
Его ежедневная рутина превосходна. Он относится к этому очень зрело, и это очень важно.
Мы должны способствовать команде, чтобы он мог забивать голы», – сказал главный тренер «Реала».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Madrid Xtra
