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У Чалова 1+1 в 18 матчах за ПАОК. Экс-форвард ЦСКА на 78-й вышел на замену в игре с «Олимпиакосом»

Федор Чалов снова остался без результативных действий в матче за ПАОК.

Бывший нападающий ЦСКА на 78-й минуте вышел на замену в матче 11-гог тура греческой Суперлиги ПАОК – «Олимпиакос» (2:3).

26-летний российский футболист не отметился голевыми действиями.

Таким образом, в активе Чалова после 18 матчей за ПАОК остается один гол и один результативный пас.

Единственный пока гол Федора за греческую команду получился курьезным. В матче против «Волоса» (4:1) на 89-й минуте вратарь Даниэль Ковач, выбивая мяч, попал в ногу Чалова, после чего мяч влетел в сетку ворот.

Подробная статистика выступлений игрока доступна здесь.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
logoЦСКА
logoпремьер-лига Россия
logoОлимпиакос
logoПАОК
logoвысшая лига Греция
logoФедор Чалов
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