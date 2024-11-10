У Чалова 1+1 в 18 матчах за ПАОК. Экс-форвард ЦСКА на 78-й вышел на замену в игре с «Олимпиакосом»
Федор Чалов снова остался без результативных действий в матче за ПАОК.
Бывший нападающий ЦСКА на 78-й минуте вышел на замену в матче 11-гог тура греческой Суперлиги ПАОК – «Олимпиакос» (2:3).
26-летний российский футболист не отметился голевыми действиями.
Таким образом, в активе Чалова после 18 матчей за ПАОК остается один гол и один результативный пас.
Единственный пока гол Федора за греческую команду получился курьезным. В матче против «Волоса» (4:1) на 89-й минуте вратарь Даниэль Ковач, выбивая мяч, попал в ногу Чалова, после чего мяч влетел в сетку ворот.
Подробная статистика выступлений игрока доступна здесь.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
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