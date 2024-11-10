У Чалова 1+1 в 18 матчах за ПАОК. Экс-форвард ЦСКА на 78-й вышел на замену в игре с «Олимпиакосом»

Федор Чалов снова остался без результативных действий в матче за ПАОК.

Бывший нападающий ЦСКА на 78-й минуте вышел на замену в матче 11-гог тура греческой Суперлиги ПАОК – «Олимпиакос » (2:3).

26-летний российский футболист не отметился голевыми действиями.

Таким образом, в активе Чалова после 18 матчей за ПАОК остается один гол и один результативный пас .

Единственный пока гол Федора за греческую команду получился курьезным . В матче против «Волоса» (4:1) на 89-й минуте вратарь Даниэль Ковач, выбивая мяч, попал в ногу Чалова, после чего мяч влетел в сетку ворот.

Подробная статистика выступлений игрока доступна здесь .