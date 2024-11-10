Угальде забил впервые за 7 матчей, сделав дубль против «Акрона». У него 8 голов в 15 играх сезона в РПЛ

Манфред Угальде забил за «Спартак» впервые за 7 матчей.

Форвард дважды поразил ворота «Акрона » в 15-м туре Мир РПЛ . Также он отметился ассистом в этом матче. За 15 матчей в сезоне РПЛ у Угальде 8 голов.

Подробную статистику костариканцы смотрите здесь .

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.