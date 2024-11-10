Угальде забил впервые за 7 матчей, сделав дубль против «Акрона». У него 8 голов в 15 играх сезона в РПЛ
Манфред Угальде забил за «Спартак» впервые за 7 матчей.
Форвард дважды поразил ворота «Акрона» в 15-м туре Мир РПЛ. Также он отметился ассистом в этом матче. За 15 матчей в сезоне РПЛ у Угальде 8 голов.
Подробную статистику костариканцы смотрите здесь.
Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Опубликовано: Sports
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