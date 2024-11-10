Фанаты «Баварии» вывесили баннер против «Шахтера» и цен на билеты матча ЛЧ: «Почему мы должны платить 52 евро? К черту УЕФА! Почему «Бавария» принимает мошенничество?»
В субботнем выездном матче против «Санкт-Паули» они вывесили баннеры со ссылкой на статью 45 «Регламента Лиги чемпионов». Там говорится, что цены на билеты для выездных болельщиков не должны быть выше, чем для болельщиков команды-хозяйки в сопоставимых секторах.
На баннерах также написали: «Почему мы должны платить 52 евро? К черту УЕФА! Почему «Бавария» принимает мошенничество «Шахтера»?».
Напомним, команды проведут в Гельзенкирхене матч 6-го тура основного этапа Лиги чемпионов. Изначально фанаты мюнхенского клуба отправили 55 тысяч заявок на билеты на матч. Однако, как стало известно в прошлый понедельник, заявок осталось лишь 19 тысяч.
Фанатская группировка Südkurve München призвала бойкотировать игру с «Шахтером» из-за политики ценообразования. Билеты на матч с «Баварией» стоят дороже, чем на встречи с другими соперниками, – 105 евро.
Например, для болельщиков «Аталанты» цена билета на матч с «Шахтером» составила 28 евро, для болельщиков «Янг Бойз» – 31 евро. Билеты на стоячие места обойдутся баварским болельщикам в 52 евро. При этом стоячие места на домашних матчах «Баварии» стоят 19 евро.
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