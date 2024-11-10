«Ливерпуль» лидирует в АПЛ, «Ман Сити» отстает на 5 очков, «Челси» и «Арсенал» – на 9, «МЮ» – на 13 после 11 туров. «Ноттингем» – 5-й
«Челси» и «Арсенал» на 9 очков отстали от «Ливерпуля».
Лондонские команды сыграли вничью (1:1) в 11-м туре АПЛ.
По итогам тура «Ливерпуль» (28 баллов) упрочил лидерство в таблице Премьер-лиги и на 5 очков оторвался от идущего вторым «Манчестер Сити» (23).
«Челси» и «Арсенал» набрали по 19 очков и занимают 3-е и 4-е места соответственно.
Пятую строчку занимает «Ноттингем Форест» (19 очков), далее идут «Брайтон» (19), «Фулхэм» (18), «Ньюкасл» (18), «Астон Вилла» (18).
«Тоттенхэм» (16) замыкает десятку, «Манчестер Юнайтед» (15) – 13-й.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
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