«Ливерпуль» лидирует в АПЛ, «Ман Сити» отстает на 5 очков, «Челси» и «Арсенал» – на 9, «МЮ» – на 13 после 11 туров. «Ноттингем» – 5-й

«Челси» и «Арсенал» на 9 очков отстали от «Ливерпуля».

Лондонские команды сыграли вничью (1:1) в 11-м туре АПЛ .

По итогам тура «Ливерпуль » (28 баллов) упрочил лидерство в таблице Премьер-лиги и на 5 очков оторвался от идущего вторым «Манчестер Сити » (23).

«Челси » и «Арсенал » набрали по 19 очков и занимают 3-е и 4-е места соответственно.

Пятую строчку занимает «Ноттингем Форест » (19 очков), далее идут «Брайтон » (19), «Фулхэм» (18), «Ньюкасл » (18), «Астон Вилла» (18).

«Тоттенхэм » (16) замыкает десятку, «Манчестер Юнайтед » (15) – 13-й.