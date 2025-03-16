Медведев мимо финала в Индиан-Уэллс, 887-й гол Овечкина, победа «Локо» в дерби и претензии к ВАР, камбэк и ультиматум от «Реала», мельдоний у хоккеиста ЦСКА, осечки «Баварии» и «Ман Сити» и другие новости
1. Даниил Медведев не смог пробиться в финал «Мастерса» в Индиан-Уэллс, уступив Хольгеру Руне, – это пятое подряд поражение россиянина в полуфинале.
2. «Локомотив» обыграл «Динамо» (2:1) в дерби благодаря позднему голу Сильянова. Судьи засчитали победный мяч после 6-минутной проверки ВАР, что очень не понравилось Андрею Аршавину. Для «Локо» это первая победа за шесть игр, Галактионов считает, что команду зря списывали из чемпионской гонки. «Динамо» опустилось на 5-е место, пропустив вперед железнодорожников, хотя Личка считает, что на поле лучше была именно его команда.
Также в РПЛ махачкалинское «Динамо» разгромило «Крылья», «Оренбург» одержал первую победу за 20 матчей. Все результаты дня – здесь.
3. «Реал» пропустил уже на 7-й минуте, но перевернул гостевой матч с «Вильярреалом» (а ведь для «Мадрида» это сложнейший выезд) благодаря дублю Мбаппе. Француз забил 20+ голов в чемпионате пятый сезон подряд, а всего у него уже больше 30 забитых мячей. Анчелотти после игры поставил ультиматум: «Реал» больше не будет играть, если не получит 72-часовый отдых между играми. Куртуа тоже возмущался календарем и обвинил Ла Лигу в неуважении к «Мадриду», клуб уже готовит обращение в ФИФА.
Субботние результаты Примеры – тут.
4. Хоккеист ЦСКА Владислав Каменев сдал положительный допинг-тест на мельдоний. Клуб отстранил форварда до выяснения обстоятельств. Фетисов считает, что за мельдоний могут дисквалифицировать на 10 лет, а вот по мнению Крикунова это вообще не допинг.
5. «Манчестер Сити» не смог дома обыграть «Брайтон», дважды ведя в счете – 2:2. Ничью гостям принес автогол Хусанова. У «горожан» всего 2 победы в 6 матчах, ситуация в таблице все хуже, а так мало очков на данном этапе сезона команда не набирала 16 лет. Все результаты АПЛ – по ссылке.
6. «Бавария» тоже расстроила фанатов, упустив победу над «Унионом» после ошибки вратаря Урбига. Но у мюнхенцев по крайней мере в таблице все порядке, остальные результаты тура – здесь.
7. «Милан» одержал волевую победу над «Комо» благодаря голам Пулишича и Рейндерса. Деле Алли вернулся в футбол спустя два года, но тут же схватил красную карточку. Все результаты Серии А – тут.
8. Алина Горбачева выиграла короткую программу на Кубке Первого канала, Петр Гуменник лидирует после короткой у мужчин. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выиграли короткую программу в парах. Команда Алины Загитовой выиграла конкурс мастерства на льду. После первого дня турнира лидирует команда Анны Щербаковой.
9. Тереза Йохауг выиграла классическую «разделку» на 20 км на Кубке мира по лыжным гонкам в Осло. Мартин Левстрем Ниенге победил в «разделке» у мужчин.
10. Тамара Дербушева и Кирилл Бажин выиграли сингл-микст на чемпионате России по биатлону.
Француженка Лу Жанмонно победила в масс-старте на Кубке мира в Поклюке, у мужчин первым стал Эрик Перро.
11. НХЛ. «Вашингтон» обыграл «Сан-Хосе» (5:1), Овечкин забил 887-й гол в регулярках лиги (до рекорда Гретцки осталось 7). «Рейнджерс» победили «Коламбус» (4:0), Панарин набрал 1+1, Шестеркин сделал 5-й шатаут в сезоне. Все результаты дня – здесь.
12. НБА. 48 очков Гилджес-Александера помогли «Оклахоме» победить «Детройт», «Голден Стэйт» одолел «Нью-Йорк», «Денвер» дома проиграл «Вашингтону» и другие результаты.
13. В КХЛ «Динамо» обыграло ЦСКА, одержав седьмую победу за восемь последних матчей. «Ак Барс» проиграл «Витязю» – у казанцев три поражения в четырех последних матчах. В лиге в этом сезоне установлен рекорд посещаемости. Все результаты дня – здесь.
14. Футболистка сборной Франции U23 Фонтен назвала гомосексуальность грехом, сославшись на Библию.
15. Арбитр-трансгендер Сапир Берман из Израиля впервые назначен на матчи сборных.
Цитаты дня
Депутат Свищев о государственной награде для Дзюбы: «Я за то, чтобы любое спортивное достижение отмечалось. Удивительно, почему об этом все молчат. Такие вещи замыливать нельзя»
Лысенков об Овечкине: «В Америке он бог, а у нас его будут чморить, как Кузнецова, Ковальчука и Дацюка. Он не сможет быть звездой, а имидж будет рушиться из-за дебильных комментариев»
Ширер о двойном касании Альвареса: «Полнейшая хрень, что такой момент может определить исход матча такого масштаба. Я посмотрел пенальти больше 100 раз»
Плющев о КХЛ: «Скопировали все у НХЛ и ушли спать. Полгода идет тусовка средних команд. Так мы национальный хоккей никогда не поднимем, молодежь не воспитаем»
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