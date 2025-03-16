Медведев мимо финала в Индиан-Уэллс, 887-й гол Овечкина, победа «Локо» в дерби и претензии к ВАР, камбэк и ультиматум от «Реала», мельдоний у хоккеиста ЦСКА, осечки «Баварии» и «Ман Сити» и другие новости

1. Даниил Медведев не смог пробиться в финал «Мастерса» в Индиан-Уэллс, уступив Хольгеру Руне, – это пятое подряд поражение россиянина в полуфинале.

2. «Локомотив» обыграл «Динамо» (2:1) в дерби благодаря позднему голу Сильянова. Судьи засчитали победный мяч после 6-минутной проверки ВАР , что очень не понравилось Андрею Аршавину . Для «Локо» это первая победа за шесть игр , Галактионов считает, что команду зря списывали из чемпионской гонки . «Динамо» опустилось на 5-е место , пропустив вперед железнодорожников, хотя Личка считает, что на поле лучше была именно его команда .

Также в РПЛ махачкалинское «Динамо» разгромило «Крылья», «Оренбург» одержал первую победу за 20 матчей . Все результаты дня – здесь .

3. «Реал» пропустил уже на 7-й минуте, но перевернул гостевой матч с «Вильярреалом» (а ведь для «Мадрида» это сложнейший выезд ) благодаря дублю Мбаппе. Француз забил 20+ голов в чемпионате пятый сезон подряд, а всего у него уже больше 30 забитых мячей . Анчелотти после игры поставил ультиматум: «Реал» больше не будет играть, если не получит 72-часовый отдых между играми . Куртуа тоже возмущался календарем и обвинил Ла Лигу в неуважении к «Мадриду» , клуб уже готовит обращение в ФИФА .

Субботние результаты Примеры – тут .

4. Хоккеист ЦСКА Владислав Каменев сдал положительный допинг-тест на мельдоний. Клуб отстранил форварда до выяснения обстоятельств. Фетисов считает, что за мельдоний могут дисквалифицировать на 10 лет , а вот по мнению Крикунова это вообще не допинг .

5. «Манчестер Сити» не смог дома обыграть «Брайтон» , дважды ведя в счете – 2:2. Ничью гостям принес автогол Хусанова . У «горожан» всего 2 победы в 6 матчах , ситуация в таблице все хуже , а так мало очков на данном этапе сезона команда не набирала 16 лет. Все результаты АПЛ – по ссылке .

6. «Бавария» тоже расстроила фанатов, упустив победу над «Унионом» после ошибки вратаря Урбига . Но у мюнхенцев по крайней мере в таблице все порядке , остальные результаты тура – здесь .

7. «Милан» одержал волевую победу над «Комо» благодаря голам Пулишича и Рейндерса. Деле Алли вернулся в футбол спустя два года, но тут же схватил красную карточку . Все результаты Серии А – тут .

8. Алина Горбачева выиграла короткую программу на Кубке Первого канала, Петр Гуменник лидирует после короткой у мужчин. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выиграли короткую программу в парах. Команда Алины Загитовой выиграла конкурс мастерства на льду. После первого дня турнира лидирует команда Анны Щербаковой .

9. Тереза Йохауг выиграла классическую «разделку» на 20 км на Кубке мира по лыжным гонкам в Осло. Мартин Левстрем Ниенге победил в «разделке» у мужчин.

10. Тамара Дербушева и Кирилл Бажин выиграли сингл-микст на чемпионате России по биатлону.

Француженка Лу Жанмонно победила в масс-старте на Кубке мира в Поклюке, у мужчин первым стал Эрик Перро .

11. НХЛ. «Вашингтон» обыграл «Сан-Хосе» (5:1), Овечкин забил 887-й гол в регулярках лиги (до рекорда Гретцки осталось 7). «Рейнджерс» победили «Коламбус» (4:0), Панарин набрал 1+1 , Шестеркин сделал 5-й шатаут в сезоне. Все результаты дня – здесь .

12. НБА. 48 очков Гилджес-Александера помогли «Оклахоме» победить «Детройт», «Голден Стэйт» одолел «Нью-Йорк», «Денвер» дома проиграл «Вашингтону» и другие результаты .

13. В КХЛ «Динамо» обыграло ЦСКА , одержав седьмую победу за восемь последних матчей. «Ак Барс» проиграл «Витязю» – у казанцев три поражения в четырех последних матчах. В лиге в этом сезоне установлен рекорд посещаемости . Все результаты дня – здесь .

14. Футболистка сборной Франции U23 Фонтен назвала гомосексуальность грехом , сославшись на Библию.

15. Арбитр-трансгендер Сапир Берман из Израиля впервые назначен на матчи сборных .

Цитаты дня

Депутат Свищев о государственной награде для Дзюбы: «Я за то, чтобы любое спортивное достижение отмечалось. Удивительно, почему об этом все молчат. Такие вещи замыливать нельзя»

Лысенков об Овечкине: «В Америке он бог, а у нас его будут чморить, как Кузнецова, Ковальчука и Дацюка. Он не сможет быть звездой, а имидж будет рушиться из-за дебильных комментариев»

Ширер о двойном касании Альвареса: «Полнейшая хрень, что такой момент может определить исход матча такого масштаба. Я посмотрел пенальти больше 100 раз»

Плющев о КХЛ: «Скопировали все у НХЛ и ушли спать. Полгода идет тусовка средних команд. Так мы национальный хоккей никогда не поднимем, молодежь не воспитаем»