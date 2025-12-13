Криптокомпания Tether сделала предложение о покупке «Ювентуса», его оценили в 1+ млрд евро. Семья Аньелли не намерена продавать клуб
Криптокомпания Tether сделала предложение о покупке «Ювентуса».
Криптокомпания Tether, эмитент крупнейшего привязанного к доллару стейблкоина USDT, сделала предложение о покупке «Ювентуса».
Компания предложила основному владельцу Exor семьи Аньелли 2,66 евро за акцию, оценив «Юве» чуть более чем в один миллиард евро.
Tether в этом году уже приобрела более 10% акций «Ювентуса», став его вторым по величине акционером после Exor.
Reuters со ссылкой на источники, близкие к Exor, пишет, что семья Аньелли не намерена продавать «Ювентус» ни Tether, ни кому-либо еще.
