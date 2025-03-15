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«Манчестер Сити» – «Брайтон». Онлайн-трансляция начнется в 18:00

«Манчестер Сити» примет «Брайтон» в 29-м туре АПЛ.

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 18:00 по московскому времени.

Премьер-лига. 29 тур
15 марта 15:00, Этихад
Манчестер Сити
Не начался
-xG-
Брайтон

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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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