  • Салах остался в запасе на игру с «Брайтоном» на фоне слов о «Ливерпуле» и Слоте. Он не попадает в старт 5-й матч подряд
39

Салах остался в запасе на игру с «Брайтоном» на фоне слов о «Ливерпуле» и Слоте. Он не попадает в старт 5-й матч подряд

Мохамед Салах снова остался в запасе «Ливерпуля».

Вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах остался в запасе на матч 16-го тура АПЛ с «Брайтоном».

Вчера стало известно, что египтянин после беседы с тренером Арне Слотом вернется в заявку клуба. 

Напомним, Салах не выходил на поле в трех из четырех последних матчей «Ливерпуля». За последнее время он сыграл лишь с «Сандерлендом» (1:1), выйдя на замену.

После матча 15-го тура футболист дал интервью, где заявил об ухудшении отношений со Слотом и выразил непонимание отсутствием игровой практики. На следующую игру с «Интером» вингера не включили в заявку.

Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт «Ливерпуля» в X
logoМохамед Салах
logoЛиверпуль
logoпремьер-лига Англия
logoАрне Слот
logoБрайтон
