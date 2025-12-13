Салах остался в запасе на игру с «Брайтоном» на фоне слов о «Ливерпуле» и Слоте. Он не попадает в старт 5-й матч подряд

Мохамед Салах снова остался в запасе «Ливерпуля».

Вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах остался в запасе на матч 16-го тура АПЛ с «Брайтоном ».

Вчера стало известно, что египтянин после беседы с тренером Арне Слотом вернется в заявку клуба.

Напомним, Салах не выходил на поле в трех из четырех последних матчей «Ливерпуля ». За последнее время он сыграл лишь с «Сандерлендом» (1:1), выйдя на замену.

После матча 15-го тура футболист дал интервью, где заявил об ухудшении отношений со Слотом и выразил непонимание отсутствием игровой практики. На следующую игру с «Интером» вингера не включили в заявку.