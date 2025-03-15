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КХЛ. «Амур» сыграет с «Барысом», «Сибирь» – с «Торпедо», «Салават» примет «Динамо» Минск, ЦСКА против «Динамо» Москва

Сегодня пройдут очередные матчи Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Амур» сыграет с «Барысом», «Сибирь» – с «Торпедо», «Салават» примет «Динамо» Минск, ЦСКА будет противостоять «Динамо» Москва.

Фонбет Чемпионат КХЛ

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица КХЛ

Статистика КХЛ

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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