Чемпионат России по биатлону. Сингл-микст. Серохвостов и Дюжева, Антон и Динара Смольские, Бажин и Дербушева, Стрельцов и Резцова пробегут гонку
Альфа-Банк Чемпионат России по биатлону-2025
Тюмень
Сингл-микст
Начало – 12:00 по московскому времени, прямая трансляция – Матч ТВ, Матч! Арена
Старт-лист
1. Елизавета Фролова – Михаил Бурундуков (Тюменская область-1)
2. Динара Смольская – Антон Смольский (Беларусь-1)
3. Владислава Гаврилова – Дмитрий Иванов (ХМАО-Югра-1)
4. Тамара Дербушева – Кирилл Бажин (Свердловская область-1)
5. Анастасия Зырянова – Денис Иродов (Московская область-1)
6. Дарья Нетбай – Карим Халили (Москва)
7. Юлия Шеллер – Евгений Сидоров (Красноярский край-1)
8. Валерия Каюмова – Дмитрий Абашев (ЯНАО)
9. Ульяна Черепанова – Максим Цветков (Санкт-Петербург)
10. Елизавета Каплина – Данила Матерков (Башкортостан)
11. Кира Дюжева – Даниил Серохвостов (Новосибирская область)
12. Любовь Калинина – Александр Корнев (ПФО)
13. Ульяна Нигматуллина – Вадим Истамгулов (Тюменская область-2)
14. Светлана Миронова – Василий Томшин (Свердловская область-2)...
16. Кристина Резцова – Кирилл Стрельцов (Московская область-2)...
18. Ирина Шаклеина – Илья Авсеенко (Беларусь-2)
20. Ксения Воробей – Максим Воробей (Беларусь-4)...
22. Анна Сола – Павел Белько (Беларусь-3)
Полный старт-лист – здесь.
Расписание трансляций чемпионата России по биатлону в Тюмени и Увате
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