  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Чемпионат России по биатлону. Сингл-микст. Серохвостов и Дюжева, Антон и Динара Смольские, Бажин и Дербушева, Стрельцов и Резцова пробегут гонку
0

Чемпионат России по биатлону. Сингл-микст. Серохвостов и Дюжева, Антон и Динара Смольские, Бажин и Дербушева, Стрельцов и Резцова пробегут гонку

15 марта биатлонисты пробегут сингл-микст на чемпионате России в Тюмени.

Альфа-Банк Чемпионат России по биатлону-2025

Тюмень 

Сингл-микст

Начало – 12:00 по московскому времени, прямая трансляция – Матч ТВ, Матч! Арена

Старт-лист

1. Елизавета Фролова – Михаил Бурундуков (Тюменская область-1)

2. Динара Смольская – Антон Смольский (Беларусь-1)

3. Владислава Гаврилова – Дмитрий Иванов (ХМАО-Югра-1)

4. Тамара Дербушева – Кирилл Бажин (Свердловская область-1)

5. Анастасия Зырянова – Денис Иродов (Московская область-1)

6. Дарья Нетбай – Карим Халили (Москва)

7. Юлия Шеллер – Евгений Сидоров (Красноярский край-1)

8. Валерия Каюмова – Дмитрий Абашев (ЯНАО)

9. Ульяна Черепанова – Максим Цветков (Санкт-Петербург)

10. Елизавета Каплина – Данила Матерков (Башкортостан)

11. Кира Дюжева – Даниил Серохвостов (Новосибирская область)

12. Любовь Калинина – Александр Корнев (ПФО)

13. Ульяна Нигматуллина – Вадим Истамгулов (Тюменская область-2)

14. Светлана Миронова – Василий Томшин (Свердловская область-2)...

16. Кристина Резцова – Кирилл Стрельцов (Московская область-2)...

18. Ирина Шаклеина – Илья Авсеенко (Беларусь-2)

20. Ксения Воробей – Максим Воробей (Беларусь-4)...

22. Анна Сола – Павел Белько (Беларусь-3)

Полный старт-лист – здесь.

Расписание трансляций чемпионата России по биатлону в Тюмени и Увате

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
чемпионат России
результаты
logoсборная России жен
сборная Беларуси
logoсборная Беларуси жен
сингл-микст
logoсборная России
Вадим Истамгулов
Юлия Шеллер
Ульяна Черепанова
Кирилл Бажин
logoКарим Халили
Елизавета Фролова
logoМаксим Цветков
logoВалерия Каюмова (Васнецова)
Дарья Нетбай
Антон Смольский
Любовь Калинина
Кира Дюжева
Александр Корнев
Дмитрий Иванов
Анастасия Зырянова
Владислава Гаврилова
Евгений Сидоров
Дмитрий Абашев
Денис Иродов
Елизавета Каплина
logoДаниил Серохвостов
Тамара Дербушева (Воронина)
logoДинара Смольская (Алимбекова)
logoУльяна Нигматуллина (Кайшева)
Михаил Бурундуков
logoИрина Кручинкина-Шаклеина
logoКирилл Стрельцов
logoСветлана Миронова
logoАнна Сола
Павел Белько
Ксения Воробей (Шнейдер)
logoМаксим Воробей
logoКристина Резцова
logoВасилий Томшин
Илья Авсеенко
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Главные новости
Йоханнес Бо снялся с этапа Кубка мира в Поклюке. В общем зачете он отстает от Лагрейда на 39 очков
4 минуты назад
Кубок IBU. Гальмас Полен выиграла спринт, Бене – 2-я, Боте – 3-я
47 минут назад
CAS пожизненно запретил экс-главе IBU Бессебергу занимать спортивные должности
19сегодня, 12:14
Виктор Майгуров: «Изменения в мировой политике будут влиять на то, чтобы поменялась ситуация с нашим участием в международных стартах»
сегодня, 09:58
Кубок IBU. Ботн выиграл спринт, Аспенес – 2-й, Реес – 3-й
2сегодня, 09:57
Расписание восьмого этапа Кубка мира по биатлону в Поклюке
4сегодня, 06:05
Расписание трансляций чемпионата России по биатлону в Тюмени и Увате
8сегодня, 06:05
Серохвостов о 9 промахах в суперспринте: «Я все сделал идеально, но черти сглазили»
8вчера, 20:16
Яков Фак: «Горжусь, что смог победить на глазах у своих детей. Они всегда спрашивают: «Папа, ты выиграешь гонку?» И я стараюсь изо всех сил»
10вчера, 17:42
Кубок мира. Общий зачет. Лагрейд вышел на первое место, Йоханнес Бо отстает на 39 очков, Жаклен – 3-й
38вчера, 16:36
Ко всем новостям
Последние новости
Расписание восьмого этапа Кубка IBU в Отепя
сегодня, 06:00
Первенство России среди юниоров. Команды Метели и Коновалова победили в эстафетах
вчера, 18:07
Кубок наций. Франция продолжает лидировать, Норвегия – 2-я, Швеция – 3-я
4вчера, 16:39
Кубок наций (жен). Франция продолжает лидировать, Германия – 2-я, Швеция – 3-я, Норвегия – 4-я
7вчера, 12:40
Календарь Кубка IBU по биатлону сезона-2024/25
610 марта, 06:20
Кубок России. Зачет масс-стартов. Бабиков победил, Колотов – 2-й, Бектуганов – 3-й
29 марта, 11:04
Кубок России. Зачет масс-стартов. Казакевич выиграла, Дербушева – 2-я, Резцова – 3-я
9 марта, 10:08
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Жанмонно лидирует, Симон – 2-я, Пройс – 3-я
8 марта, 17:59
Кубок IBU. Ботн выиграл гонку преследования, Кристиансен – 2-й, Дале-Шевдал – 3-й
48 марта, 15:15
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Йоханнес Бо лидирует, Лагрейд – 2-й, Самуэльссон – 3-й
8 марта, 15:08