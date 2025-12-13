  • Спортс
  «Шалимов – лучший вариант для «Спартака». В «Краснодаре» ставил комбинационный футбол. Кто не рискует, тот не пьет шампанское». Морозов о красно-белых
«Шалимов – лучший вариант для «Спартака». В «Краснодаре» ставил комбинационный футбол. Кто не рискует, тот не пьет шампанское». Морозов о красно-белых

Бывший тренер «Спартака» Геннадий Морозов считает, что красно-белым стоило бы назначить Игоря Шалимова главным тренером.

«Я не согласен с мнением, что «Спартак» должен тренировать иностранец. У нас тоже есть тренерский состав, надо давать россиянам работать. Не доверяют нашим, а надо бы это делать. У нас есть Юран, Аленичев, Шалимов. В «Краснодаре» Шалимов ставил комбинационный футбол, сам играл на хорошем уровне за рубежом.

Шалимов справился бы с работой в «Спартаке». Это лучший вариант для клуба. Кто не рискует, тот не пьет шампанское. А то с иностранцами одно и то же получается – поработают, а потом убирают. Смысл в этом? Своих попробуйте. Помогите тому же Шалимову, доверяйте ему. Я бы выбрал его», – заявил Морозов.

Последним местом работы Шалимова был «Факел», который он покинул 29 сентября.

Опубликовано: Sports
Источник: «Советский спорт»
logoИгорь Шалимов
Геннадий Морозов
logoпремьер-лига Россия
logoСпартак
