Алонсо о том, оправдала ли работа в «Реале» его ожидания: «Меня ничто не удивляет. Нужно работать, чтобы изменить ситуацию»

Алонсо о том, оправдала ли работа в «Реале» его ожидания: меня ничто не удивляет.

Хаби Алонсо ответил на вопрос о том, оправдала ли работа в «Реале » его ожидания.

«Я много лет в футболе. Меня ничто не удивляет из того, что может произойти. Это нормальные вещи. Вещи, которые уже происходили и произойдут в будущем.

К ним нужно относиться с ответственностью, которую налагает наша должность. Исходя из этого, нужно работать, чтобы изменить ситуацию. Меня это не слишком удивляет», – сказал Алонсо.