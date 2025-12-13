Алонсо о том, оправдала ли работа в «Реале» его ожидания: «Меня ничто не удивляет. Нужно работать, чтобы изменить ситуацию»
Алонсо о том, оправдала ли работа в «Реале» его ожидания: меня ничто не удивляет.
Хаби Алонсо ответил на вопрос о том, оправдала ли работа в «Реале» его ожидания.
«Я много лет в футболе. Меня ничто не удивляет из того, что может произойти. Это нормальные вещи. Вещи, которые уже происходили и произойдут в будущем.
К ним нужно относиться с ответственностью, которую налагает наша должность. Исходя из этого, нужно работать, чтобы изменить ситуацию. Меня это не слишком удивляет», – сказал Алонсо.
Что делать с Хаби Алонсо?30266 голосов
Увольнять сейчас
Не увольнять сейчас
