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Каменев сдал положительный допинг-тест на мельдоний. Форвард ЦСКА временно отстранен (Алексей Шевченко)

Владислав Каменев из ЦСКА сдал положительный допинг-тест на мельдоний.

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко. По его информации, форвард армейцев временно отстранен.

В текущем сезоне Каменев провел 63 матча и набрал 26 (10+16) очков в Фонбет чемпионате КХЛ.

Действующее соглашение 28-летнего нападающего с ЦСКА рассчитано до 31 мая 2026 года.

В КХЛ побит рекорд посещаемости – 5,396 млн зрителей за сезон. Средний показатель достиг 7283 болельщиков за матч – лучший результат в истории лиги

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Алексея Шевченко
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logoВладислав Каменев
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logoКХЛ
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