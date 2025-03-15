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  • Аршавин о 6-минутном просмотре гола Сильянова «Динамо»: «Весь стадион успел раз 10 посмотреть этот эпизод. Потом еще можно было сериал глянуть. Это ни в какие ворота не лезет»
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Аршавин о 6-минутном просмотре гола Сильянова «Динамо»: «Весь стадион успел раз 10 посмотреть этот эпизод. Потом еще можно было сериал глянуть. Это ни в какие ворота не лезет»

Андрей Аршавин раскритиковал шестиминутное изучение повтора в игре «Локомотива».

Судьи долгое время проверяли гол Александра Сильянова в ворота «Динамо» на предмет офсайда.

«Думаю, в этом эпизоде сперва ВАР смотрел, от кого прилетает мяч Сильянову: от Хуана Касереса или Лукаса Фассона. Еще, вероятно, смотрели предыдущую борьбу в воздухе.

Весь стадион успел раз 10 посмотреть этот эпизод, пока ВАР его рассматривал. Потом еще можно было сериал пятиминутный глянуть. Давно такого не было.

Может быть, ВАР так долго смотрел, потому что ответственный момент и матч «Локомотив» – «Динамо». Но это ни в какие ворота не лезет, если честно», – заявил бывший полузащитник «Зенита».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
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logoпремьер-лига Россия
logoМатч ТВ
видеоповторы
logoсудьи
logoДинамо Москва
logoАндрей Аршавин
Рафаэль Шафеев
logoХуан Касерес II
logoАлександр Сильянов
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